LOTO: Câştigătoarea marelui premiu a fost arestată când şi-a ridicat banii Polițiștii au arestat-o pe femeia in varsta de 33 de ani, deoarece știau cum a ajuns aceasta sa caștige premiul la loto. Miercuri, femeia a furat portofelul unui barbat și i-a folosit cardurile bancare la cateva cumparaturi. Apoi, cu unul dintre cardurile furate, ea a cumparat și biletul de loterie. Ce se va intampla cu premiul de 50.000 de dolari Pe rețelele de socializare, mulți dintre internauții canadieni au spus ca premiul ar trebui sa fie ii fie acordat barbatului caruia femeia i-a furat portofelul. Insa, loteria a venit cu o alta varianta. „Fara a comenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

