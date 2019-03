LOTO 7 MARTIE. REZULTATE LOTO 6/49, NOROC, JOKER, SUPER NOROC, 5/40, NOROC PLUS

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 3 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie Loteria Romana a acordat 11.756 de castiguri in valoare totala de 776.731,73...

- Duminica, 17 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 februarie, Loteria Romana a acordat 11.112 castiguri in valoare totala de 915.403,47 lei.

- REZULTATE LOTO 14 FEBRUARIE. Joi, 14 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 februarie, Loteria Romana a acordat 20.697 de castiguri in valoare totala de 1.338.504,17 lei.

- Loteria Romana a continuat, joi, 7 februarie, 2019, seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.Un report de peste 9,58 milioane lei (2,14 milioane euro) este in joc la categoria I a tragerii Loto 6/49 ce va avea loc joi, in timp ce la Noroc reportul depaseste…

- Duminica, 20 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce, la tragerile loto de joi, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.835 caștiguri in valoare totala de 736.329,44 lei, noteaza...

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 DECEMBRIE 2018. Joi, 20 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 decembrie, Loteria Romana a acordat 22.402 castiguri in valoare totala de 935.645,33 lei. LOTO,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 16 DECEMBRIE 2018, numere loto 16.12.2018. Duminica, 16 decembrie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 decembrie 2018, Loteria Romana a acordat peste 10.800 de castiguri in…

- REZULTATE LOTO. Duminica, 16 decembrie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Pentru tragerea Loto 6/49 de duminica, 16 decembrie 2018, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caaștiguri al categoriei I cu 100.000 de lei. Puterea.ro va publica numerele…