LOTO 6/49. Trageri LOTO pentru 31 decembrie. Premii mari de Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Tragerile Loto Speciale de Anul Nou se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii ldquo;Romanii au noroc", incepand cu ora 17:15.Urmatoarele trageri loto vor avea loc luni, 31 decembrie, cand Loteria Romana organizeaza Tragerile Loto speciale de Anul Nou.Fondul de castiguri al categoriei…

- Au fost extrase numerele caștigatoare ale ediției de Craciun a Loteriei Romane. Loteria Romana pune la bataie mai multe premii. Numerele complete care au fost declarate caștigatoare pot fi consultate pe site-ul Loteriei Romane.Caștiguri de 10.000 de lei: biletele cu numarul 154401, Caștigatori…

- Duminica, 16 decembrie 2018, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 decembrie 2018, Loteria Romana a acordat peste 10.800 de castiguri in valoare totala de peste 540.000 lei.Potrivit Loteriei Romane, pentru tragerea Loto…

- LOTO, LOTO 6 din 49. Joi, 13 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 decembrie, Loteria Româna a acordat 15.796 de câștiguri în valoare totala de 1.286.

- Centenarul Marii Uniri. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 se vor organiza doua trageri, o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:…

- TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:00 Loteria Romana organizeaza duminica, 2 DECEMBRIE, TRAGERILE SPECIALE LOTO CENTENAR 1918-2018 – LA MULTI ANI, ROMANIA! Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si…

- TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15Duminica, 25 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 noiembrie, Loteria Romana a acordat…

- Valoarea reportului la jocul 6 din 49 ce va avea loc duminica depaseste doua milioane de euro (peste 9,4 milioane de lei), in timp ce urmatorul cel mai mare report este la Noroc, respectiv de 971.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Loteriei Nationale relateaza Agerpres. Potrivit sursei…