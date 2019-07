Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul zilei de astazi, 26 iulie 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la Tragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie 2019. Posesorul biletului norocos este din Comanesti, judetul Bacau, are in jur de 65 de ani, fiind un jucator constant al jocului…

- Castigatorul premiului de 2,89 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din data de 2 iunie si-a ridicat miercuri suma castigata, a anuntat Loteria Romana, potrivit agerpres.ro.Norocosul castigator se numeste Nicolae Preutescu, este din Tecuci si joaca de aproape 30 de ani la jocurile loto organizate…

