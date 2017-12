Loto 6/49: Afla numerele castigatoare la tragerile speciale de Craciun - Report de peste 13 milioane la Joker

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in Ajunul Craciunului, urarile sale tuturor romanilor. In mesajul sau seful statului spune ca cel mai frumos cadou pe care oricine il poate face este sa isi arate aprecierea si recunostinta fata de cei din jur si indeamna la compasiune si solidaritate.…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Despre Samsung Galaxy X am tot vorbit, iar acum avem, in sfarsit, informatii despre ce este, mai exact, acest telefon. Samsung Galaxy X este, de vreun an de zile, un telefon misterios pe fondul caruia mai toata lumea a speculat. Acesta urma sa fie un telefon revolutionar, cu ecran pliabil,…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Tragerile Speciale Loto de Craciun au loc duminica, 24 decembrie. Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste…

- Metrorex si RATB vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 14 DECEMBRIE 2017. Numere loto 14.12.2017.Inregistrarea tragerilor din data de 14.12.2017 va putea fi urmarita pe site-ul www.loto.ro /youtube, iar rezultatele omologate aferente vor fi facute publice pe site-ul www.loto.ro precum si prin celelalte mijloace ale…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai multi deputati conservatori votand impotriva Guvernului Theresa May. Camera Comunelor a aprobat cu 309 voturi pentru si 305 impotriva…

- Zi de foc miercuri, 13 decembrie, in Camera Deputatilor. In timp ce atentia intregii tari este atintita asupra regelui Mihai, care in aceasta dimineata s-a intors pentru ultima data in Romania, majoritatea PSD-ALDE baga la foc automat la vot proiecte controversate. Puterea a reusit deja sa…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 10 DECEMBRIE 2017. NUMERE LOTO 10.12.2017. Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, in data de 3 decembrie, Loteria Romana a decis, ca pentru fiecare tragere Loto 6/49 din intervalul 7-21 decembrie, sa suplimenteze fondul de castiguri al categoriei…

- Serban Nicolae, liderul grupului PSD din Senat, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Martisorul a fost inclus in patrimoniul cultural al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura. Decizia a fost luata la reuniunea Comitetului UNESCO, din Coreea de Sud. "Cu foarte…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Resita, ca Romania este al patrulea contributor al misiunii NATO Resolute Support in Afganistan. Potrivit oficialului, contributia Romaniei la aceasta misiune este mai mare decat cea a Angliei. Hans Klemm a avut, la Resita,…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Toti stim ca telefoanele ne pot localiza in timp real, dar nu multi inteleg ca asta se poate intampla si cand functia respectiva este oprita. Poti sa-ti iei cateva masuri de precautie si sa te asiguri ca nu ai oferit astfel de permisiuni aplicatiilor care te ingrijoreaza, insa e cam greu sa…

- Inca de la primele ore, coalitia formata de PSD-ALDE-UDMR si reprezentanti ai UNJR din Comisia condusa de Florin Iordache a abrogat dreptul presedintelui Romaniei de a refuza numirea procurorilor si judecatorilor simpli, asta dupa ce miercuri au fost adoptate numeroase amendamente ce vor avea un efect…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut, miercuri, pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicatorul Robor la…

- Incepand de duminica, timp de o saptamana, se vor desfasura filmari pe mai multe strazi din Bucuresti, motiv pentru care vor fi impuse restrictii de circulatie. Astfel, duminica, intre orele 7:00 - 20:00, este programata o filmare pe Strada Garii de Nord, in dreptul imobilului numarul 6-8,…

- La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,36 milioane de lei (aproximativ 730.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 640.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro). LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 9 NOIEMBRIE,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 9 NOIEMBRIE, numere loto joi, 09.11.2017. La tragerile de duminica, 5 noiembrie 2017, Loteria Romana a acordat 23.300 castiguri in valoare totala de 1,2 milioane lei. LOTO, joi, 9 noiembrie 2017. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in…

- Guvernul va adopta o hotarare care prevede prelungirea cu 20 de zile a perioadei pentru inregistrarea contractelor de munca, a anuntat azi ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Masura vine in urma modificarilor fiscale ce urmeaza sa fie adoptate azi de Guvern. "Referitor la intrebarea…

- Guvernul amana adoptarea hotararii care prevede cresterea salariului minim de la 1 ianuarie 2018, a anuntat miercuri ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, decizia a fost luata pentru ca inca nu s-a obtinut avizul Consiliului Economic Social. "Hotararea de guvern…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Peste 50.000 de persoane vor participa la maratonul de la New York, care se va desfasura duminica si pentru care au fost luate masuri sporite de securitate, la cinci zile dupa atentatul comis de Sayfullo Saipov. Peste 2,5 milioane de spectatori sunt asteptati pe strazile din New York, starturile…

- Guvernul Statelor Unite a aprobat vineri publicarea unui raport stiintific care arata ca modificarile climatice produse de omenire sunt reale, contrazicand astfel numeroase declaratii ale unor oficialitati din cadrul administratiei conduse de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Studiul…

- Skoda a anuntat preturile din Romania pentru noul sau SUV, Karoq. Cel mai ieftin model porneste de la 19.860 de euro cu TVA ce vine cu o motorizare de 1.0 TSI, pe benzina, capabila sa genereze 115 cai putere. In versiunea automata DSG7, pretul de pornire este de 21.459 de euro cu TVA inclus.…

- Presedintele Klaus Iohannis a raspuns, joi, atacurilor lansate de Calin Popescu Tariceanu, care recent a declarat ca Parlamentul si Guvernul nu-si pot exercita puterea si a facut o paralela cu Rusia. "In Romania nu exista nici forte oculte si nici subterane si cu certitudine nu exista stat…

- Leul incepe bine saptamana, in apreciere atat fata de euro, cat si de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5974 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de vineri. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3.9512 de lei/unitate, cu 0,05% mai putin…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, oficialul care a starnit saptamana trecuta o nebunie cu declaratiile despre o noua taxa de solidaritate aplicata firmelor, este invitat luni in Camera Deputatilor, ca sa dea explicatii alesilor la "Ora Guvernului". Dezbaterea fusese initial programata pentru…

- REZULTATE LOTO duminica, 22 octombrie, 2017Loto 6 49: 2, 28, 41, 27, 26, 3Joker: 42, 19, 11, 32, 4 8 Loto 5 din 40: 24, 14, 39, 3, 27, 22Noroc: 5 0 5 3 9 1 7Super Noroc: 5 6 0 0 3 0Noroc Plus: 3 1 1 2 9 6La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,68 milioane lei.…

- Dupa cateva zile in care a inregistrat o usoara scadere, moneda europeana prinde puteri azi si creste in fata leului. Astfel, un euro este cotat la 4.5841 lei, in crestere cu 0.09% fata de ziua precedenta. Si dolarul a crescut cu 0.24% si valoreaza 3.9032 lei. In schimb,…

- Guvernul turc a aprobat o noua prelungire a starii de urgenta introduse dupa tentativa de puci din 15 iulie 2016, a anuntat purtatorul de cuvant al cabinetului, Bekir Bozdag. Potrivit purtatorului de cuvant, decizia are drept scop lupta impotriva terorismului si apararea "democratiei, statului…

- Procuratura Nationala Financiara (PNF) din Franta a cerut condamnarea lui Nicolas Sarkozy pentru "coruptie" si "trafic de influenta" in scandalul interceptarilor, comparand unele metode ale fostului presedinte cu ale unui "infractor experimentat", a dezvaluit sambata cotidianul Le Monde. La…

- Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna august 2017 a fost de 3.290 de lei cu 1,2% mai mare fata de luna precedenta. Castigul salarial mediu net a fost de 2.364 lei, respectiv 514 de euro la cursul mediu de schimb din septembrie 2017 (luna de incasare efectiva a banilor) sau…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit un contract de 11,7 milioane de lei (2,6 milioane de euro), cu TVA, companiei UTI Servicii si Mentenanta, parte din Grupul UTI, pentru a realiza si monta un sistem de monitorizare video a vehiculelor in zona punctelor de…

- Ileana Daniela Dragne este noul director general interimar al transportatorului national aerian TAROM, au declarat miercuri reprezentantii actionarului majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. "Mandatul sau este pe o perioada de o luna de zile", au declarat pentru News.ro reprezentantii…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca balonul de promisiuni al guvernarii PSD - ALDE e sub mare presiune si a inceput sa se gaureasca, iar in buzunarul romanilor "a ajuns mana care ia, nu cea care da", referindu-se la cresterea pretului la carburanti si a dobanzilor la credite. "Balonul de…

- Numele unei companii este probabil la fel de important precum activitatea acesteia; daca vrei sa fii cunoscut, ai nevoie de un nume rasunator si usor de retinut, arata Playtech.ro. Unele nume au semnificatie personala, in timp ce altele pot avea simbolistica mitologica. Exista si termeni de…

- REZULTATE LOTO. Duminica, 1 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 28 septembrie, Loteria Romana a acordat 12.275 de castiguri in valoare totala de 712.541,90 lei. NUMERELE EXTRASE duminica, 1 octombrie…

- Duminica, vremea se va mentine rece, cu temperaturi mai scazute decat in mod obisnuit pentru prima zi din octombrie. Meteorologii ne dau insa si vesti bune: incepand de luni se incalzeste in cea mai mare parte a tarii. Duminica, maximele nu vor depasi 18-19 grade Celsius. In estul tarii e…

- Dupa ce ieri scazuse un pic, cursul oficial al euro, anuntat vineri de BNR, a urmat din nou la valoarea de miercuri, care reprezinta cel mai mare nivel din august 2012. Astfel, BNR a cotat euro la 4,5991 lei, intr-o infima crestere fata de joi, cand era 4,5990 lei. Dolarul a pastrat…