Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de specialitate a Senatului american a dat avizul lui Adrian Zuckerman pentru a deveni ambasador in Romania.Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la București, informeaza Realitatea. Acesta a fost propus de președintele…

- Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti. Presedintele american Donald Trump l-a propus in luna iulie pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti. Adrian Zuckerman a fost admis…

- Potrivit foreign.senate.gov, cetateanul american nascut in Romania, Adrian Zuckerman, a primit aviz de la Comisia de specialitate a Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucuresti:ldquo;Domnul Adrian Zuckerman, din New Jersey, va fi ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor…

- Pugilistul roman Alexandru Marin va boxa pe 30 noiembrie la Los Angeles sau in Las Vegas pentru titlul mondial IBO la categoria supermusca. Ieseanul a facut un salt urias: in urma cu opt ani dormea in sala de antrenament. Acum isi traieste visul american in Maryland. Undeva pe coasta de est a Statelor…

- Pugilistul roman Alexandru Marin va boxa pe 30 noiembrie la Los Angeles sau in Vegas pentru titlul mondial IBO la categoria supermusca, potrivit Mediafax.Ieseanul a facut un salt urias: in urma cu opt ani dormea in sala de antrenament. Acum isi traieste visul american in Maryland. Undeva pe…

- Inscrierile pentru cea de-a treia editie a programului „Rabla pentru electrocasnice” incep astazi la ora 10,00, suma alocata fiind de 20 de milioane de lei, jumatate din valoarea alocata pentru intreg anul.

- Duminica, in fața a aproape 2000 de susținatori, la Sala Polivalenta din București, Ramona Ioana Bruynseels și-a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. Programul propus de Ramona Ioana...

- Duminica, in fața a aproape 2000 de susținatori, la Sala Polivalenta din București, Ramona Ioana Bruynseels și-a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. Programul propus de Ramona Ioana...