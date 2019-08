Loteria Română lansează lozurile răzuibile "Cheia de Aur" şi "Zodiac x 3", cu premii de 11,5 milioane lei Lozul razuibil "Cheia de Aur" costa 3 lei, iar seria include 295.032 de lozuri castigatoare, cu valoare totala de 1.830.000 de lei. Scara de castiguri cuprinde premii cu valori intre 3 lei si 100.000 de lei, iar premiile cap de afis au o valoare de 100.000 de lei fiecare. Lozul "Zodiac x 3" costa 5 lei, iar seria include 981.619 de lozuri castigatoare, cu valoare totala de 9.650.000 de lei, distribuite in premii de la 5 lei pana la 300.000 lei, in timp ce premiile cap de afis sunt in valoare de 300.000 de lei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

