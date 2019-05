Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de pavele si borduri Elis Pavaje, controlat de familia Gota, estimeaza o crestere semnificativa a cifrei de afaceri in acest an, cu circa 10%, apropiindu-se de 200 milioane lei, pe fondul inaugurarii unei noi fabrici, a celui mai mare showroom de pavele si lansarea unor noi proiecte. ”Cresterea…

- Guvernul a alocat noua milioane de lei din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare a sapte…

- Premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 22.265.937 lei (4,7 milioane de euro), a fost castigat la extragerea de duminica, informeaza Loteria Romana. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-010 din Galati si a fost…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,7 milioane de euro, a fost castigat duminica la o agentie din Galati.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul PSD de la Galați: Saptamana viitoare il depun "La tragerea Loto 6/49, de astazi, 12 mai 2019, s-a castigat…

- Marele premiul la Loto 6/49, in valoare de 4,7 milioane de euro (22,2 milioane de lei), a fost caștigat la tragerea la sorți de duminica, 12 mai, potrivit anunțului facut de Loteria Romana.

- Consiliul Județean Prahova a aprobat vineri, cu unanimitate de voturi, bugetul instituției pentru anul 2019.Astfel, executivul județean va avea la dispoziție peste 500 de milioane lei, in suma regasindu-se fondurile europene, dar și excedentul de anul trecut. Conform președintelui Bogdan Toader, banii…

- Administratia judeteana a impartit celor 58 de localitati suma de 28,492 milioane lei. Presedintele CJ Brasov, Adrian Vestea: „Am incercat sa «carpim» pe ici, pe colo” Consilierii judeteni brasoveni au aprobat, ieri, hotararea prin care primariilor din judetul Brasov le-a fost distribuita suma totala...

- Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl, citate de Agerpres. Decizia vine in urma inspectiilor…