Bonurile fiscale in valoare de 695 de lei emise in data de 17 iunie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 21 iulie 2019. La extragerea bonurilor fiscale din 21 iulie 2019 au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 iunie 2019. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare. Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa…