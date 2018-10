Loteria bonurilor fiscale. DUMINICĂ 21 OCTOMBRIE vor fi organizate DOUĂ EXTRAGERI LOTERIA BONURILOR FISCALE. Extragerea bonurilor fiscale castigatoare emise intre 1 si 30 septembrie 2018 este programata DUMINICA 21 OCTOMBRIE 2018. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. LOTERIA BONURILOR FISCALE. Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica 21 octombrie va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

