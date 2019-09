Stiri pe aceeasi tema

- „Este un fel de deja vu, il am si eu, il ai si tu” VUNK lanseaza single-ul „Deja vu”, titlu omonim cu mega-concertul de pe 16 octombrie de la Sala Polivalenta din Bucuresti. Piesa va fi inclusa pe urmatorul album al formatiei, „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, care va fi lansat tot atunci, in…

- Dua Lipa le-a promis fanilor ca va lansa „foarte curand” muzica noua, inaintea apariției celui de-al doilea material discografic, noteaza contactmusic.com. Vedeta pop in varsta de 23 de ani a lucrat intens la cel de-al doilea album din cariera, album care va veni dupa cel de debut, ‘Dua Lipa’, lansat…

- Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza „Indigo”, al doilea single din cariera sa. Piesa este scrisa și compusa de Dorian Oswin, iar orchestrația e realizata de Kalin Velev. Regia videoclipului este semnata de catre Daniel Libeg. „Abia așteptam sa lansez Indigo. Este o piesa pentru toata…

- Alexandra Hatos, o tanara in varsta de 25 de ani, din Dej, și-a lansat recent cel de-al doilea single intitulat „Pahar de vin”. Piesa vine dupa ce anul trecut artista din Dej și-a lansat primul single și primul videoclip realizat in colaborare cu ViLLy, intitulat „Doar Tu”. „Pahar de vin”, produsa de…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria si nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir si lanseaza “Don’t Know”. Prima piesa, “Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical official din Bulgaria. Printre tarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Sam Fender ne deschide ochii și ne pregatește pentru aventurile unei iubiri efervescente, de vara, odata cu lansarea single-ului „Will We Talk?”, material integrat pe albumul „Hypersonic Missiles”, a carui lansare va avea loc pe 13 septembrie. „Will We Talk?” este o piesa incredibila, care imbina elemente…

- Dupa single-ul de debut, „Thinking about us” și piesa „Rose on fire” cantata alaturi de Vibe Drops și Chris Grey, Yanna revine cu un nou single, „Otra vez”. Piesa este compusa chiar de Yanna, impreuna cu DJ Take și produsa in studioul TunedIn Records. Videoclipul a fost filmat la studiourile din Buftea…

- Marcel Pavel, una dintre cele mai bune voci masculine autohtone, regreta vremurile actuale, cand muzica se promoveaza prin intermediul internetului, iar CD-urile de odinioara au disparut. Marcel Pavel face parte dintr-o familie de muzicieni (tatal fiind violonist) și, spune artistul, primul contact…