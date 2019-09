Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Formula 1 au aratat lumii primul prototip al monopostului pe care il vor folosi echipele participante din 2021. Pe site-ul oficial al campionatului au fost publicate imagini dintr-un tunel aerodinamic, acolo unde noul model de masina este proiectat in conformitate cu noile reguli.

- Primele imagini cu Jennifer Aniston, Steve Carell si Reese Witherspoon in serialul „The Morning Show” au fost lansate luni de Apple, potrivit news.ro.Aniston si Carell sunt colegi de 15 ani, iar el este concediat. In plina criza, apare reporterita interpretata de Witherspoon care sustine ca…

- Anca Serea va aduce, astazi, pe lume cel de-al șaselea copil al ei. Alaturi ii este Adi Sina, soțul ei, care s-a „prezentat” la spital cat de repede a putut! Paparazzi Spynews.ro, mereu vigilenți, sunt deja cu ochii pe ei.

- Vineri dimineața, polițiștii au descins la locuința unui barbat de 65 de ani, șoferul de ocazie al celor doua fete disparute din Caracal. Potrivit surselor din ancheta, acolo ar fi fost gasite corpurile celor doua fete, dar și trupul unei a treia victime.

- "Unitatea de propulsie nucleara a submersibilului este complet izolata", a spus Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Este pentru prima data cand autoritatile ruse confirma ca submarinul in cauza avea un sistem de propulsie nucleara, deși presa rusa a scris imediat dupa tragedie ca submarinul…

- Timp de sase sezoane a strunit vedetele si le-a pus la treaba. A facut nunti si a ajutat oameni nevoiasi, iar acum Nea Marin a dat startul unor noi provocari. „Poftiti pe la noi- Poftiti la joc” este emisiunea care va debuta curand la Antena 1 dar echipa Xtra Night Show ajuns in culise, adica pe malul…

- Caroline Wozniacki și fostul star NBA David Lee s-au casatorit in week-end, la Castiglion del Bosco, in Siena, Toscana, iar Serena Williams i-a fost domnișoara de onoare. Jucatoarea de tenis, in varsta de...