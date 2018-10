Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Balaci a anuntat ca familia nu a ridicat suspiciuni asupra decesului fostul mare fotbalist. Mai mult, ea a tinut sa le multumeasca celor de la SMURD pentru modul în care s-au implicat si ca autopsia este o procedura normala în astfel de cazuri.

- Florin Raducioiu (48 de ani) a fost unul dintre protejații lui Ilie Balaci in perioada petrecuta de cel mai mare fotbalist al Olteniei la Dinamo. Raducioiu a plecat astazi spre Craiova, pentru a aduce un ultim omagiu memoriei lui Ilie Balaci. Inmormantarea va avea loc maine, la cimitirul Sineasca din…

- Bania este in doliu dupa disparitia idolului sau, Ilie Balaci. Inmormantarea, programata initial pentru ziua de miercuri, va avea loc marti, la cimitirul Sineasca din Craiova. In dimineata de luni, trupul neinsufletit al fostului mare fotbalist se afla

- Lorena Balaci a declarat duminica la Craiova ca tatal sau, Ilie Balaci, se temea de moarte si spunea ca va muri tanar. Ea le-a multumit paramedicilor care au incercat sa il salveze pe fostul fotbalist, informeaza News.ro.Citește și:Mesaj CUTREMURATOR al Nadiei Comaneci dupa moartea lui Ilie…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a dezvaluit ca a vorbit aseara cu tatal ei, iar acesta era bine, nu trada nicio problema. „Minunea Blonda” a Craiovei se temea de moarte. „ Dumnezeu așa a vrut, sa-l ia repede și tanar . Aseara era bine. Sunt șocata, chiar nu știu ce pot sa zic, nu am…

- Intr-un moment dureros pentru intreaga familie fiica lui Ilie Balaci si-a adus aminte cu placere de una dintre intamplarile care i-au marcat copilaria, informeaza Mediafax.Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde": "Nu mai mi-aduc aminte de meciurile contra Stelei in care a jucat tata.…

- Lorena Balaci și sora ei mai mica, Liana, au ajuns in cartierul Rovine din Craiova cu puțin timp inainte de ora 15:00. In imaginile surprinse in fața blocului in care fostul fotbalist a murit se observa impactul major pe care vestea tragica l-a avut asupra fetei cea mare a regretatului sportiv. Lorena…

- Vladimir Screciu, 18 ani, fost mijlocaș la CSU Craiova a postat un mesaj emoționant dupa decesul lui Ilie Balaci, 62 de ani. (Detalii AICI) Actualul mijlocaș de la Genk a povestit momentul in care l-a intalnit pe fostul jucator legendar al Craiovei. "In 2016, la un meci al naționalei de juniori, Ilie…