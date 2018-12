Lorena Balaci a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj tulburator. Prin intermediul unei aplicații ce aparține rețelei de socializare, Lorena Balaci a aflat ce i-a adus anul 2018, dupa care a tras singura concluziile.

"Am ințeles ca nu trebuie sa am dubii despre cat de departe pot ajunge. Trebuie doar sa-mi amintesc cat de departe am ajuns, tot prin ce am trecut, toate luptele pe care le-am caștigat și toat fricile pe care le-am depașit", au fost cuvintele postate de Lorena Balaci, pe Facebook.

