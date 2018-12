Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Balaci le ține pumnii celor de la CS U Craiova in cursa pentru titlu, unul care ar trebui sa ii fie dedicat marelui Ilie Balaci. Lorena amintește relația speciala pe care o are cu Alexandru Mitrița. "I-am spus si lui Alex, chiar la inmormantare, ca tata a tinut foarte mult la el si in continuare…

- Lorena Balaci, 40 de ani, fiica cea mare a regretatului fotbalist Ilie Balaci, și-a facut un tatuaj cu mesaj emoționant in memoria tatalui sau: ”TATI… DE LA 8 LA ∞”. ”Minunea blonda” a Craiovei a facut istorie in tricoul cu numarul 8. Ilie Balaci, in varsta de 62 de ani, a decedat pe 21 octombrie, la…

- Lorena Balaci a oferit un interviu tulburator pentru ziarul Libertatea la cateva zile dupa ce tatal ei, Ilie Balaci, a fost inmormantat. Fiica cea mare a "Minunii Blonde" o acuza pe Sorina Pintea, Ministrul Sanatații. ...

- Lorena Balaci a vorbit cu lacrimi in ochi despre tatal ei, Ilie Balaci, fostul mare fotbalist al Craiovei. ”Minunea Blonda” a fost inmormantata, azi, la cimitirul Sineasca din Craiova. Marele sportiv a decedat la varsta de 62 de ani, in urma unui infarct. Lorena a povestit cat de iubit era Ilie Balaci…

- Lorena Balaci a anuntat ca familia nu a ridicat suspiciuni asupra decesului fostul mare fotbalist. Mai mult, ea a tinut sa le multumeasca celor de la SMURD pentru modul în care s-au implicat si ca autopsia este o procedura normala în astfel de cazuri.

- Lorena Balaci a declarat duminica la Craiova ca tatal sau, Ilie Balaci, se temea de moarte si spunea ca va muri tanar. Ea le-a multumit paramedicilor care au incercat sa il salveze pe fostul fotbalist, informeaza News.ro.Citește și:Mesaj CUTREMURATOR al Nadiei Comaneci dupa moartea lui Ilie…

- Intr-un moment dureros pentru intreaga familie fiica lui Ilie Balaci si-a adus aminte cu placere de una dintre intamplarile care i-au marcat copilaria, informeaza Mediafax.Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde": "Nu mai mi-aduc aminte de meciurile contra Stelei in care a jucat tata.…

- Este o zi neagra in fotbalul din Romania, iar derby-ul Craiova – FCSB, care era programat pentru seara aceasta nu se amana. Președintele celor din Craiova a confirmat aceasta decizie, care a fost luata dupa ce s-a aflat despre moartea fulgeratoare a legendei din Banie. Citește și: Lorena Balaci, ingenuncheata…