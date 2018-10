Lorena Balaci: Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr "Dumnezeu asa a vrut, sa ni-l ia repede si tanar. Aseara era bine. Eu sunt socata, in momentele astea n-am cuvinte. As vrea sa-i pastram memoria frumoasa. Cred ca i-a cedat inima, cam asta s-a intamplat. Am vorbit aseara ultima data cu el, sa-i spun ca cel mic urma sa joace la echipa under 17. El joaca la ora asta, este la Slobozia si joaca. In vara asta am fost foarte bucurosi pentru ca cel mic fusese convocat la nationala, cel mare luase la facultate, a intr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

