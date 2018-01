Stiri pe aceeasi tema

- Lorelai Mosnegutu, castigatoarea celui de-al 7-lea sezon ”Romanii au talent”, vine astazi ”La Maruta”, de la ora 15:00. Tanara va arata in exclusivitate imagini din locuinta pe care si-a cumparat-o din premiul de 120.000 de euro.

- Într-un an agricol foarte bun, România a ramas dependenta de importurile agroalimentare. Dupa primele trei trimestre din 2017, deficitul comercial (diferenta dintre valoarea exporturilor si cea a importurilor de produse agroalimentar) a fost de 575

- Au trecut aproape 11 ani de la moartea marelui artist de muzica de petrecere Gica Petrescu iar muzeul promis in memoria artistului nu va mai fi realizat pana la urma. Locuinta de la bloc a artistului, ramasa in paragina si care urma sa ajunga casa memoriala, a ramas in continuare un loc insalubru si…

- Cele mai multe staruri au avut parte de un revelion de neuitat chiar aici la Antena1. Showul prezentat de Dan Negru, pentru al 18-lea an consecutiv, a strans in fata televizoarelor peste trei milioane de telespectatori.

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Dupa ce a trecut printr-un divort zbuciumat, Maria Constantin se pare ca si-a gasit puterea de a zambi din nou. Desi a trecut prin multe greutati, luptandu-se chiar si cu o depresie, frumoasa cantareata este fericita de Sarbatori.

- Remember Timisoara 1989 La Timisoara continua si miercuri evenimentele comemorative ale Revolutiei din 1989. 20 decembrie este data la care Timisoara se declara primul oras liber de comunism. Trupele armate au fost retrase în unitati, toate fabricile au declansat greva…

- Proiectul Planorama din zona Baicului se anunta acum 10 ani unul de succes, iar mai multe vedete s-au grabit sa-si achizitioneze un apartament, chiar in stadiul de constructie. Andreea Balan a platit apartamentul ales cu banii jos, 90.000 de euro, in 2007, scrie WOWbiz.ro. Andreea Balan, despre…

- Ioana Maria Moldovan vrea sa se marite pana naște. Prezentatoarea emisiunii “Focus din inima Romaniei”, de la Prima TV – post care duminica, 17 decembrie, implinește 20 de ani de emisie -, urmeaza sa se cunune cu iubitul ei, Marian Galeș, in foarte scurt timp, pentru ca fiul ei sa vina pe lume intr-un…

- Laura Bretan (15 ani), castigatoarea celui de-al saselea sezon „Romanii au talent“ si finalista la „America’s Got Talent“, a sustinut recent un recital de Craciun intr-un cartier din New Yrok (SUA) la care au participat sute de oameni.

- Daca in aceasta perioada te afli in cautarea unui apartament de inchiriat pentru a te asigura ca vei incepe anul viitor in casa noua, trebuie sa știi ca cea mai mica chirie pe care o poți gasi in București pentru o locuința cu 2 camere este de 200 de euro pe luna. Gasești, mai jos, cele mai mici chirii…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes. Ana-Maria Calita este castigatoarea acestui sezon! A terminat…

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- Un barbat de 60 de ani a murit dupa ce apartamentul sau a fost cuprins de flacari. Locuința se afla la primul etaj al unui bloc de locuinte din Balți. Potrivit informatiilor preliminare, victima s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.

- Lorelai Moșneguțu, adolescenta care a caștigat show-ul „Romanii au talent”, a explicat ce a facut cu banii incasați in urma concursului. Lorelai Moșneguțu a caștigat Romanii au talent 2017 și premiul de 120.000 de euro. Lorelai Moșneguțu a impresionat inca de la preselecții, cand a primit Golden Buzz-ul…

- Lorelai Mosnegutu a transmis un mesaj sfasietor prietenilor chiar in ziua in care Stela Popescu era condusa de romani pe ultimul drum. Cuvintele castigatoarei ”Romanii au talent” i-au emotionat pana la lacrimi pe fani.

- Populara emisiune ”Românii au Talent” va începe în toamna un nou sezon, iar în cadrul echipei își va face apariția o noua vedeta autohtona.Potrivit Business Magazin, este vorba despre unul dintre cei mai apreciati si bine platiti solisti din…

- Neti Sandu are o legatura aparte cu Fierbinți, localitatea facuta celebra de serialul cu același nume difuzat de Pro TV. Neti Sandu, care este nascuta intr-o zi, dar are trecuta o alta data de naștere in buletin , este cea mai cunoscuta prezentatoare de horoscop din țara noastra. De ani de zile, vedeta…

- Cea mai ieftina locuința din Corbeanca este un apartament cu 2 camere scos la vanzare pentru prețul de 26.500 de euro. Apartamentul are o suprafața utila de 55 de mp, este decomandat și se afla intr-un bloc nou situat in apropiere de DN1. Vezi AICI IMAGINI cu cea mai ieftina locuința din Corbeanca …

- In Targu-Jiu, cel mai scump apartament scos la vanzare in momentul de fața se afla situat in centrul municipiului și costa 125.000 de euro. Acesta ocupa etajul 7 al imobilului de apartamente situat chiar vizavi de Teatrul Elvira Godeanu, bloc construit in 1984. Locuinta de lux dispune de o…

- Daca vrei sa iți cumperi primul tau apartament sau pur și simplu iți dorești un upgrade imobiliar pentru a oferi mai mult confort familiei tale, cu un buget de 50.000 de euro ai destul de multe opțiuni in București, fie ca este vorba despre garsoniere sau apartamente cu 2 și chiar 3 camere. Cu 50.000…

- Romanii au avut parte de un show grandios in prima editie live Vocea Romaniei! Primii 16 concurenti din cele patru echipe au prezentat momente complexe de muzica si coregrafii spectaculoase si au impresionat cu interpretarile lor originale, pline de dinamism.

- Mai multe case de vanzare de la marginea Bucureștiului pot fi cumparate daca ai un buget de 60.000 de euro. Cu acești bani gasești proprietați cu 3 sau 4 camere, in principal, in sudul Capitalei. Sunt disponibile, in prezent, cu acest preț case in Clinceni, Berceni, Domnești sau Bragadiru, dar și intr-o…

- Cel mai ieftin apartament de vanzare in Primaverii, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere bucureștene, poate fi cumparat la preț de garsoniera in zone precum Nerva Traian, Tineretului sau Vitan. Locuința cu 2 camere costa 59.000 de euro și se afla intr-o zona liniștita, la parterul unui bloc vechi…

- Atunci cand te muți in casa noua iți dorești ca aceasta sa fie cat mai moderna și mai practica, dar cand ajungi in magazinele de mobila nu ai idee ce s-ar potrivi cel mai bine in camere sau ce ar valorifica la adevaratul potențial spațiul din locuința ta. Pentru a scapa de aceste nelamuriri ai posibilitatea…

- Fiul Mihaelei Radulescu, de nerecunoscut. Ayan are 14 ani și seamana perfect cu jurata de la „Romanii au talent”. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografie, care au facut deliciul fanilor de pe contul de socializare. Mihaela Radulescu și Ayan se ințeleg de minune. Cei doi petrec…

- Consumul de miere conventionala in Romania se situeaza, in prezent, la 600-700 de grame/an pe cap de locuitor, de doua-trei ori mai putin decat in tarile dezvoltate, iar din totalul productiei nationale 5% apartine apicultorilor certificati ecologic sau in curs de conversie, arata datele federatiei…

- O britanica parasita de iubitul ei i-a incendiat acestuia apartamentul și a privit cum locuința arde. Rebeca Hewlett, în vârsta de 23 de ani, le-a declarat polițiștilor ca a incendiat locuința dupa ce s-a desparțit de iubitul sau, Michael Wall. Vecinii au dat alarma când…

- FELICITARI… Emotii, uimire si bucurie. Asa rezuma Greta Toma, vasluianca ce ne-a reprezentat cu stil la concursul Miss Universe Romania, experienta participarii la cel mai important concurs de frumusete. A fost apreciata, aplaudata la scena deschisa si incurajata sa continue pe drumul ales. S-a intors…

- Vrei sa dormi in patul Rihannei? Te costa 17 milioane de dolari, nici mai mult, nici mai puțin. Riri iși vinde penthouse-ul din New York, o adevarata bijuterie imobiliara pentru cei cu dare de mana.Apartamentul are patru dormitoare, trei bai și un view superb asupra New York-ului.

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, s-a nascut in Oltenița, județul Calarași, in 1930 și in copilarie a trait alaturi de muncitorii și lautarii de etnie roma din localitate, dupa cum a explicat acesta in declarațiile date pe parcursul anilor. Deși a avut o copilarie grea, mama sa abandonandu-l,…

- Cine este mama lui Lorelai Mosnegutu fata fara maini care canta la pian. Fetita care a impresionat o tara intreaga a facut primele declaratii dupa ce a ajuns direct in semifinalele concursului. Lorelai Mosnegutu, fata fara maini care canta la pian, a ajuns direct in semifinala la Romanii au talent.…

- Diego Maradona a declarat ca "i-a ranit sufletul" inmanarea trofeului Best FIFA Player portughezului Cristiano Ronaldo și nu compatriotului sau Lionel Messi, in cadrul ceremoniei desfașurate la sala Palladium din Londra. Vedeta lui Real Madrid a caștigat pentru al doilea an consecutiv premiul oferit…

- Daca vrei sa iți cumperi un apartament cu 2 camere, ai un buget destul de limitat, dar vrei sa stai cat mai aproape de centrul Capitalei, poți sa incepi cautarea pentru locuința ideala in sectorul 1, in zona Gara de Nord. Aici ai la dispoziție o serie de tramvaie, troleibuze și autobuze care asigura…

- START PERFECT… Sporting Juniorul Vaslui nici nu concepe sa rateze calificarea in semifinalele Ligii Elitelor – Under 17, iar vasluienii au un start excelent: 6 puncte dupa primele doua etape. Castigatoarea etapei preliminare in Seria a 2-a, Sporting Juniorul Vaslui, are un debut excelent in Liga Elitelor…

- Romanii ar putea fi puși in situația de a nu avea posibilitatea sa-și plateasca impozitul pentru locuința fara dovada existenței unei polițe PAD."Ne gandim la aceasta varianta ca in momentul in care o persoana iși platește impozitul pentru locuința sa prezinte și dovada existenței poliței…

- Rihanna este una dintre cele mai in voga cantarețe, are concerte internaționale de milioane de dolari și o mulțime de fani in intraga lume. Cand vine vorba de confort, artista nu se sfiește sa investeasca sume urașe de bani.

- La mai bine de doua luni de cand s-a mutat din casa lui Marcel Toader, Maria Constantin dezvaluie ce planuri are. Vedeta nu va sta prea mult cu chirie, caci intenționeaza sa iși cumpere propria locuința.

- Astazi, 16 octombrie 2017, Andreea Ibacka așteapta soluția in procesul pe care il are cu Poliția Romana. Andreea a primit o amenda de circulație in urma cu un an, amenda pe care a contestat-o. Vedeta TV ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, motiv pentru care permisul i-a fost suspendat pe 30…

- Un barbat de 71 de ani din municipiul Piatra Neamț a fost gasit mort in locuința sa, sambata dupa-amiaza, in timp ce soția era paralizata in pat. Cei doi batrani au fost descoperiți in apartamentul lor de catre un echipaj de pompieri in urma solicitarii facute la numarul de urgența 112 de catre vecini.…