- Intre proiectele de televiziune și repetițiile la musicalurile „Mamma Mia” și „We Will Rock You”, Loredana a reușit sa strecoare o vacanța de cinci zile in exotica Thailanda. Cantareața a fost plecata cu fiica ei, Elena, in Bangkok și pe insula Koh Samui. „Am avut doar cinci zile la dispoziție, așa…

- Brenton Tarrant, autorul atacului terorist din Christchurch, Noua Zeelanda, în urma caruia 49 de persoane au murit, a vizitat România, în 2016 si la sfârsitul anului 2018, potrivit unei informatii obtinute în exclusivitate de Observator.tv. Atacatorul de la…

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day și in 2019, de ziua naționala a Irlandei, sarbatorita pe 6 continente cu un pint de bere Guinness, alaturi de prieteni. Din Dublin pana in Dubai, de la Londra la Lima, de la Sidney la Stockholm și de la Moscova pana…

- Rudele unei femei de 45 de ani, din Slobozia, care a murit de gripa, reclama ca aceasta s-a prezentat de doua ori la spital pentru ca se simțea rau, dar de fiecare data a fost lasata sa plece acasa. In urma acestei situații, la Spitalul Județean de Urgența Slobozia a fost declanșata o ancheta. Managerul…

- Andreea Ștefanescu este o romanca norocoasa, care a ajuns, prin prisma unui pariu pierdut cu colegii de munca, stewardesa la o companie aeriana din Orientul Mijlociu. De atunci, viața ei s-a schimbat și intre timp a devenit stewardesa familiei regale din Emiratele Arabe. Andreea Ștefanescu este o tanara…

- Institutul Villa Pierrefeu din Montreux este ultima școala de maniere din Elveția. In engleza se numește "finishing school" și s-ar traduce brut "școala de finisare". Acolo ajung femei din casele regale sau soții de diplomați pentru a se pregati in protocol și eticheta. Andreea Ștefanescu este una dintre…

- Barbatul de 73 de ani avea o afacere cu vinuri in Milano si credea orbeste in romanca in varsta de 30 de ani. Femeia ii cerea frecvent diverse sume de bani, sustinand ca este bolnava sau ca vrea sa-si deschida saloane de frumusete in Bucuresti si Dubai. Timp de trei ani, italianul i-a dat…

- Loredana Groza este extrem de atașata de familia ei. Artista a dat publicitații o fotografie de arhiva in care apar tatal ei, Vasile, și fiica ei, Elena. Imaginea dateaza din urma cu ani, cand fiica vedetei, Elena, era doar o copila. Elena a fost surprinsa alaturi de bunicul ei, Vasile Groza, in primul…