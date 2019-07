Loredana Roşca s-a calificat în finala de dublu la Biarritz Perechea Ioana Loredana Rosca/Victoria Rodriguez (Romania/Mexic) s-a calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Biarritz, cu premii totale de 80.000 de dolari, potrivit news.ro. Rosca si Rodriguez au invins in semifinale echipa franceza Sara Cakarevic/Margot Yerolymos, scor 6-1, 6-1, in 53 de minute. Citește și: Codrin Ștefanescu SPULBERA visul lui Dancila de a candida la prezidențiale: Firea, Pleșoianu și Nicolae, amenințați chiar și cu moartea In ultimul act, romanca si colega sa de dublu vor intalni perechea Manon Arcangioli/Kimberley Zimmermann (Franta/Belgia). Tot… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), liderul din clasamentul general al Turului Frantei, a castigat, vineri, etapa a 13-a a competitiei, un contratimp individual desfasurat la Pau, potrivit news.ro.Britanicul Geraint Thomas (Ineos) s-a clasat pe locul doi, iar pozitia a treia…

- ​Perechea Ioana Loredana Rosca/Victoria Rodriguez (Romania/Mexic) s-a calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Biarritz, cu premii totale de 80.000 de dolari, informeaza hotnews.ro.Rosca si Rodriguez au invins in semifinale echipa franceza Sara Cakarevic/Margot Yerolymos, scor 6-1, 6-1, in 53…

- Cel putin doua persoane au fost ranite in urma cutremurului produs vineri in regiunea greaca Atena, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de agentia Reuters, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ranite usor de caderea unor fragmente din cladiri, au declarat oficiali…

- ​Perechea Ioana Loredana Rosca/Victoria Rodriguez (România/Mexic) s-a calificat, vineri, în finala turneului ITF de la Biarritz, cu premii totale de 80.000 de dolari, informeaza News.ro. Rosca si Rodriguez au învins în semifinale echipa franceza Sara Cakarevic/Margot Yerolymos,…

- Liderul democratilor din Senatul SUA, Chuck Schumer, a cerut demararea unei investigatii a FBI privind FaceApp, o aplicatie care modifica fotografiile utilizatorilor pentru a-i face mai tineri sau mai batrani, relateaza BBC.Intr-o scrisoare postata pe Twitter, Schumer a afirmat ca este ingrijorator…

- Meteorologii avertizeaza ca mai multe localitați din cinci județe se afla sub cod galben de ploi, vant, grindina și descarcari electrice.Meteorologii au emis doua avertizari nowcasting cod galben pentru mai multe localitați din județul Tulcea, respectiv pentru zona de munte a județelor Arges,…

- Zi tensionata ieri la CSM, acolo unde Corina Corbu, singurul candidat intrat in cursa pentru șefia ICCJ, a susținut interviul. Șefa in funcție a ICCJ, Critina Tarcea, a anunțat ca concursul nu ar respecta rigorile legii, fiind organizat mult prea devreme. Cu toate acestea, Corina Corbu va ocupa cel…

- "Domnule Iohannis, nu mai candidați! Funcția de președinte al Romaniei e o palarie prea mare pentru Dumneavoastra - este apelul lansat catre președintele Klaus Iohannis dupa decizia CCR de ieri, cand magistrații au decis, cu unanimitate de voturi, ca amnistia și grațierea nu pot fi interzise prin…