Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a vorbit recent la Antena Stars dspre cea mai grea perioada din viata ei, atunci cand a fost la un pas sa faca un gest necugetat. Astazi, frumoasa vedeta a fost invitata la "Star Matinal de Weekend" unde a povestit si care a fost momentul in care si-a dat seama ca are o problema.

- Autoritațile din Romania ii avertizeaza pe cei care au ales sa iși achiziționeze mașini second-had. Aceștia au publicat un anunț important odata cu apariția rezultatului unui studiu realizat in cursul anului 2019. De asemenea, aceștia au oferit și soluții pentru rezolvarea problemelor expuse.

- “Incepand de la inspectoratul general și pana la inspectoratele județene, toți șefii, dar absolut toți șefii sunt numiți politic, mulți dintre ei fara competențe managariale sau profesionale in acest sens. De aici apare clientela și presiunile politice in timp ce problemele reale raman in urma, calitatea…

- Azi este “Miercurea Alarmelor. Se va auzi semnalul de ALARMA AERIANA. Azi, incepand cu ora 10.00, va avea loc un nou exercițiu “廴iercurea Alarmelor”. Sirenele din judet vor emite semnalul „Alarma aeriana”, care are rolul de prevenire a populației civile asupra apariției pericolului. “Asiguram opinia…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din MAI, dr. Raed Arafat, a declarat luni, la Resita, ca doar 70% din posturile IGSU sunt ocupate, iar în urmatorii ani se asteapta iesiri masive din sistem din cauza pensionarilor.

- O cantareata de muzica populara din judetul Gorj a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit mortal cu masina un barbat. Irina Maria Birou se afla, in septembrie 2016, la volanul masinii sale. Aceasta a intrat cu automobilul intr un barbat in varsta de 83 de ani. Victima…

- Poliția Romana trage un semnal de alarma! Oficialii atrag atenția asupra persoanelor care vin cu uratul in aceasta perioada. Autoritațile susțin ca raufacatorii pot profita de buna-credinta a oamenilor si, deghizati in uratori, pot fura diverse bunuri din locuinte. Acestia recomanda ca in momentul in…

- Lovitura cumplita pentru cei care folosesc Facebook! Dezvoltatorii celebrului site de socializare au dezvaluit ca milioane de utilizatori au fost atacați, fara sa știe! Ce s-a intamplat și care sunt efectele