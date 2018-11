Stiri pe aceeasi tema

- Monica Hill, tanara care s-a facut remarcata nu doar in prezentarile de moda ale lui Catalin Botezatu, dar și la brațul celebrului designer, a facut dezvaluiri uluitoare despre condițiile la care a fost supusa in cadrul unui concurs de frumusețe desfașurat peste hotare. Monica Hill se afla in acest…

- Andra este foarte activa pe rețelele de socializare și incearca sa-și țina fanii la curent cu tot ce face. Recent, cantareața a facut un LIVE din studioul „La Maruța”, in timp ce Catalin se afla la o ședința. Dupa ședința, a intervenit in LIVE-ul Andrei și Catalin Maruța. Dialogul dintre ei a facut…

- Dupa ce i-a serbat ziua de naștere fiicei sale, Bianca Dragușanu s-a fotografiat in compania unui barbat. Fanii n-au stat cu mainile-n san și au reacționat pe loc! Bianca Dragușanu s-a fotografiat langa un barbat , iar fanii au fost puțin confuzi. Cel puțin pana au vazut descrierea de la poza publicata…

- Exatlon Romania, 23 septembrie. Duminica a avut loc cel mai important meci al saptamani, respectiv cel pentru eliminare. Faimoșii au „pierdut-o” pe Lili Sandu, iar fanii au reacționat, ulterior, in mediul online. Exatlon Romania, 23 septembrie. Razboinicii au castigat meciul pentru eliminare iar Faimosii…

- Elena Udrea a trait astazi cea mai frumoasa experiența din viața unei femei. Fosta blonda de la Cotroceni a devenit mamica de fetița. Contactata in Costa Rica, vedeta a facut marturisiri emoționante despre ziua in care și-a strans pentru prima data fiica in brațe. Ea a declarat ca se simte foarte bine,…

- Smiley este recunoscut pentru atitudinea teribilista și pentru glumele pe care le face. De data aceasta, artistul s-a filmat la volan in timp ce iși invita fanii sa urmareasca Vocea Romaniei și sa ii susțina echipa pe parcursul competiției. Cantarețul este cel mai vechi jurat, participand la show-ul…

- Oana Lis și-a emoționat pana la lacrimi fanii astazi, dupa ce a postat pe o rețea de socializare o imagine care iți da fiori. Fotografia facuta intr-un salon de oncologie are și un mesaj scris, care i-a facut pe toți sa-și analizeze viața. Gestul soției lui Viorel Lis vine dupa ce in ultimul timp, aceasta…