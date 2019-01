Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza are un frate, cu care are o relație speciala. Vedeta are numai cuvinte de lauda la adresa acestuia. Puțina lume știe ca binecunoscuta cantareața Loredana Groza are un frate. Artista este tare mandra de Cristi, fratele ei. Acesta și-a aniversat ziua de naștere, ocazie cu care Loredana…

- Tragedie la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala dupa ce un copil de trei ani a murit. Potrivit Romania TV, medicii i au pus trei diagnostice diferite. Reprezentantii Spitalului sustin ca micutul a fost adus in stare grava, dar nu fac referire la primele doua diagnostice puse la UPU. Parintii…

- La inceputul lunii octombrie copilul in varsta de trei ani a fost dus in stare grava la spital. Medicii l-au diagnosticat initial cu otita si i-au prescris un tratament adecvat. Dupa 24 de ore parintii au ajuns din nou cu copilul la spital. Al doilea medic i-a completat tratamentul, insa tot…

- Micuțul in varsta de 4 ani a fost ranit grav, in seara de 19 octombrie, din cauza unui șofer care facea live pe Facebook și a intrat pe contrasens, in mașina familiei, dupa ce a ricoșat dintr-un tractor. La volan era tatal baiatului, iar in autoturism se mai aflau mama și sora sa. Șoferul…

- HOROSCOP URANIA 3-9 NOIEMBRIE 2018. Berbec Intre 3 și 4 noiembrie dimineața, activitați curente, munca din obligație, rutina. Discrete tulburari digestive cauzate de oboseala, stres, regim alimentar dezordonat sau neindicat. Intre 4 noiembrie, dupa ora 11, și 6 noiembrie dupa-amiaza,…

- Katie Allan, studenta de 21 de ani care a fost inchisa dupa ce a fost prinsa in stare de ebrietate la volan, s-a sinucis. Gestul necontrolat a venit in urma batjocorii din partea celor din penitenciar. Parintii fetei sunt in stare de soc.

- Un copil in varsta de 2 ani din Sinaia, diagnosticat cu meningita pneumococica, a murit la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, iar altul a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Speriati, zeci de parinti au refuzat sa-si mai trimita copiii la gradinita unde erau…

- Un copil in varsta de 4 ani din Sinaia, diagnosticat cu meningita pneumococica, a murit la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, iar altul a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Speriati, zeci de parinti au refuzat sa-si mai trimita copiii la gradinita unde erau…