Stiri pe aceeasi tema

- Loredana este cunoscuta pentru stilul nonconformist și pentru ținutele indraznețe. Silueta cantretei este de invidiat la cei 49 de ani, iar judecand dupa fotografiile postate pe Instagram in ultima perioada, vedeta muncește din greu pentru a se menține in forma. De aceasta data, Loredana si-a…

- Loredana Groza iși surprinde fanii de fiecare data cu aparițiile sale, dar niciodata nu se lasa cu una cu doua. Cantareața face și face și tot reușește sa-și lase fanii cu gura cascata. De curand, vedeta a postat o fotografie pe contul sau de socializare ce a starnit reacții numeoroase din partea celor…

- O polițista din Statele Unite ale Americii a fost batjocorita de colegii ei, pe internet, cu imagini in care ea ar aparea in timpul unor partide de amor. Dupa ce aceste imagini au inceput sa circule pe internet, polițista Cristina Villeda a publicat un mesaj pe Instagram, ca sa iși faca dreptate. „Cine…

- In zilele noastre, rețelele sociale au devenit inevitabile, iar aceasta tendința le-a adus unora profituri considerabile. Acesta este și cazul maghiarului Andras Arato, care este vedeta pe Instagram la varsta de 73 de ani. Andras Arato a devenit faimos in anul 2010, dupa ce aspectul lui i-a atras atenția…

- Loredana arata spectaculos la plaja, la aproape 50 de ani! Loredana Groza arata in prezent mai bine decat in urma cu zece ani. Artista a postat pe paginile sale de socializare o serie de fotografii realizate in timpul vacantei petrecuta in Grecia. Fanii solistei au apreciat cu mii de like-uri instantaneele…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei austriac s-au intalnit cu unul dintre cele mai mare staruri de la Hollywood, John Travolta. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu și iubitul ei, sportivul austriac Felix Baumgartner, s-au intalnit de curand, la un eveniment, cu renumitul actor american John Travolta.…

- Are peste 600.000 de urmaritori pe instagram si intoarce toate privirile pe unde merge. Castiga bani frumosi din sedinte foto, concursuri de fitness si din aprecierile fanilor de pe instagram.