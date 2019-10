Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, și iubitul sau, Adrian Alexandrov, și-au botezat vineri fetița la Manastirea Cașin. Evenimentul a fost urmarit cu interes, mai ales ca, recent, Elena Udrea a decis sa se intoarca din Costa Rica in Romania. Elena Udrea și-a botezat fetița, vineri, la Manastirea…

- Celebra cantareața Loredana Groza are un fizic de invidiat la 49 de ani. Aflata la sala de sport, vedeta și-a afișat abdomenul foarte bine lucrat. Loredana Groza s-a fotografiat la sala de sport. Imbracata intr-o ținuta de culoare negra, artista și-a afișat abdomenul plin de patrațele. Vedeta este intr-o…

- "La inceputul anului, pe fondul discutiilor pentru construirea bugetului, presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a solicitat si aprimit asigurari ca o serie de proiecte majore de investitii, indeosebi in infrastructura, vor primi resurse financiare. Astazi, prin modul in care a fost conceput proiectul…

- Loredana arata spectaculos la plaja, la aproape 50 de ani! Loredana Groza arata in prezent mai bine decat in urma cu zece ani. Artista a postat pe paginile sale de socializare o serie de fotografii realizate in timpul vacantei petrecuta in Grecia. Fanii solistei au apreciat cu mii de like-uri instantaneele…

- Un incident neobișnuit a fost consemnat intr-un sat din India. Noua oameni au fost arestați pentru ca au prins o femeie, au legat-o de un copac și au batut-o. Agresorii au vrut s-o pedepseasca astfel fiindca au crezut ca ea avea de gand sa fure copii din satul lor, a notat indiatoday.in. Incidentul…

- Lady Colin Campbell (69 de ani), unul dintre cei mai cunoscuti biografi regali, care a scris trei biografii ale familiei regale britanice, i-a adus mai multe critici dure Ducesei de Sussex, Meghan Markle (38 de ani), printre care faptul ca se comporta ca o vedeta de top, desi nu a fost una nici cand…