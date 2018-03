Stiri pe aceeasi tema

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a vedetei, locuiește in SUA de o buna perioada de vreme. Tanara s-a acomodat departe de casa, insa tot iși dorește sa revina in Europa. Rebecca nu mai este singura și are un iubit pe nume David cu care se ințelege de minune. "Ea este cetatean american si…

- Roxana Nemeș are doua surori și a avut o copilarie cu de toate. Vedeta iși iubește enorm familia, de care este foarte apropiata. Recent, aceasta a dezvaluit, la un post de televiziune, ca tatal ei era foarte sever, insa a fost un adevarat exemplu pentru ea. „Suntem patru fete cu mama. Suntem trei surori.…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la ”Acces Direct”, are un salariu uriaș. Ea este una dintre cele mai cunoscute vedete de pe micul ecran, dar și una dintre cele mai indragite. Audiențele inregistrate de emisiunea pe care o prezinta sunt foarte mari, motiv pentru care, cum e și firesc, salariul Simonei…

- Brigitte Nastase trece prin momente dificile. Aflata in plin divorț, bruneta a suferit enorm dupa urma scandalului cu soțul ei, iar acum a primit o noua lovitura., Mama ei, Sanda Szeifert, s-a imbolnavit. Vedeta a umblat cu ea prin doctori și se pare ca boala de care sufera femeia este destul de grava.…

- Ii fredonezi mereu melodiile și este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De ceva timp are o relație cu o blonda focoasa din peisajul autohton, iar cariera lui de cantareț este in plina ascensiune.

- Andreea Sasu susține ca fostul ei iubit, Gerardo Scarpone, o batea și o umilea. Bruneta a marturisit ca milionarul nu o lasa nici sa iasa din casa. Ea spune ca cel care a salvat-o de Gerardo a fost Philipp Plein și ca, daca nu era el, ea iși distrugea viața. Cu toate acestea, fostul ei […] The post…

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale “Jurnalele Vampirilor“, “The Originals“ și “H2O“, trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. „Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia dupa ce…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Lidia Buble a dezvaluit ca parinții ei au inceput sa planga in momentul in care au auzit una dintre piesele pe care le-a interpretat. Artista a mai precizat ca iși dorește foarte mulți copii cu Razvan Simion și nu exclude sa o intreaca pe mama sa la acest capitol. Femeia care i-a dat viața cantareței…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Lidia Buble a fost foarte emoționata in ediția din aceasta dimineața de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Artista a inceput sa planga in platoul emisiunii, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea…

- Cum le da Monica Gabor peste nas carcotașilor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a implinit recent 30 de ani, insa arata ca și cum ar avea 20. Tenul perfect și machiajul discret, i-au facut pe unii sa se indoiasca de naturalețea ei, așa ca, vedeta a postat o imagine pe contul de socializare. In imaginile…

- Harper Foy se confrunta cu o boala grava, denumita ihtioza fetala sau ihtioza arlechin, care ii face pielea sa creasca de zece ori mai repede fața de cum ar fi normal. In momentul in care s-a nascut, fetița avea un aspect care i-a șocat pe medici și pe parinți. “E un miracol ca e vie. […] The post O…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Pe pagina de Facebook Copiii Niciodata uitati ai romaniei, mii de tineri isi cauta familiile biologice. Multi dintre ei au fost infiati de familii straine atunci cand aveau doar cateva luni, astfel ca nu vorbesc limba romana. Este si cazul lui Emily, pe numele ei romanesc, dat la nastere, Cristina…

- Adelina Pestritu trece printr-o perioada frumoasa din viata ei, de foarte mult timp voia un copil, si iata ca dorinta ei a devenit realitate. Nici bine nu a anuntat ca este insarcinata si deja a plecat intr-o vacanta alaturi de iubitul ei, Virgil, tocmai in America.

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Clipe de panica pentru Marina Dina! Fosta asistenta TV a ajuns de urgenta cu medicii la spital. Vedeta si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca trece printr-o situatie neasteptata.

- Decizia luata de Alina Crișan dupa ce și-a inșelat iubitul, pe DDY Nunes. Artista vrea sa devina mama in curand. Vedeta a facut declarația in direct la Antena Stars. La aproape un an dupa ce DDY Nunes a aflat ca Alina Crisan l-a inselat, cantareata a facut o confesiune de suflet in emisiunea „Rai Da’…

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- Andreea Marin poate fi luata ca exemplu pentru curajul de a trece peste fiecare impas al vietii. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa ofere din nou iubire, noteaza click.ro. „Altfel, 2017 a fost un an bun pentru mine, a fost bun ca am divortat. Eu cred in dragoste, pot sa iubesc mai matur acum”,…

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- O femeie din Statele Unite are un țel foarte specific și bizar in minte: vrea sa se ingrașe atat de mult, incat sa nu mai poata nici sa se miște! Este vorba de Monica Riley, o femeie care, momentan, a atins greutatea naucitoare de aproape 320 de kilograme. Și mai șocant este faptul ca nu dorește sa…

- Joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Petrus (8 ani) va dezvalui câteva dintre secretele și obiceiurile celebrului sau tata, fostul prim-ministru al României, Petre Roman. De pilda, Petrus va spune ca tatal sau are obiceiul sa stinga toate…

- Laura Vass și trupa sa s-a aflat in Statele Unite invitata special doar pentru o luxoasa petrecere. Un cuplu de romani originari din Rm. Valcea și stabiliți in Miami au platit regește prestația solistei pentru ca acesta sa le nașeasca micuțul. Vedeta manelelor și muzicii de petrecere este singura din…