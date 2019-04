Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din mai multe centre universitare din tara anunta ca sunt alaturi de magistrati si vor protesta in semn de solidaritate. Primii au fost cei de la Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii din Bucuresti. Acestia au transmis ca joi, la ora 12:00, vor protesta pasnic si in tacere…

- Adi de la Valcea s-a facut cunoscut prin talentul sau si prin cantarile pe care le facea la nunti, inca de cand era doar un copil. In primii ani de viata era sarac, iar mama lui vindea malai. Numai asa a reusit sa ii cumpere prima chitara. Invitat la emisiunea “Necenzurat”, de la Antena Stars, Adi de…

- Deputatul PSD Daniel Suciu, numit la Ministerul Dezvoltarii, este fost jurnalist si fost consilier judetean si presedinte al Tineretului Social-Democrat, filiala Bistrita Nasaud, relateaza news.roIn varsta de 38 de ani, Suciu a absolvit in 2003 Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea…

- Vasile-Daniel Suciu s-a nascut la 7 noiembrie 1980, in Bistrita. A absolvit: Scoala Generala nr. 1 din Bistrita (1995); Colegiul National "Andrei Muresanu", sectia Bilingv Romana-Franceza (1999); Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, sectia Stiinte Politice (2003). In…

- Social democrații s-au reunit, de la ora 17:00, intr-o noua ședința a Comitetului Executiv Național al PSD. Aceștia au stabilit alte doua nominalizari pentru funcțiile de miniștri ai Dezvoltarii și Transporturilor, dupa retragerea Olguței Vasilescu și a lui Mircea Draghici. Daniel Suciu este…

- Primarul comunei Alexandru Ioan Cuza, Baciu Vasile Corneluș are trecut in CV doar absolvent al Liceului Agricol Podu Iloaiei. Asta chiar daca acum la 50 de ani este inscris in anul doi la Universitatea Danubius Galați, la facultatea de drept. Iar in urma cu doi ani a terminat postliceala de asistent…

- Prezentat in premiera mondiala la festivalul de film de la San Sebastian, Un om la locul lui, filmul de debut in lungmetraj al regizorului Hadrian Marcu, din distributie caruia fac parte Bogdan Dumitrache, Ada Gales, Madalina Constantin si Adrian Titieni, va avea o proiectie speciala la Sibiu. Evenimentul…