Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a ajuns de urgența la spital! Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Blondina nu mai poate merge dupa ce a primit un diagnostic crunt de la medici. Oana Lis este imobilizata la pat! Vedeta nu se mai poate deplasa, in urma unui incident. Viorel, soțul vedetei,…

- Xonia are o forma de invidiat, insa pentru acest lucru muncește din greu. Pe langa regimul alimentar, care este unul echilibrat, cantareața face și foarte multa mișcare. Recent, a descoperit un nou sport, care ii solicita tot corpul, dar in acelați timp este și foarte distractiv. Blondina este inca…

- Irina Rimes, cantareața din Republica Moldova care s-a impus destul de repede in industria muzicala romaneasca, ajungand sa fie jurata la ”Vocea” PROTV-ului, are o „sora” celebra care lucreaza in trustul Antenelor.(Super oferta de angajare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera naționala, imaginile de infarct cu Bianca Dragușanu in costum de baie. (Super oferte la accesorii gaming) Vedeta a incins atmosfera cu corpul de top pe o plaja renumita din Mamaia. Blondina a avut cea mai fierbinte apariție a sezonului estival(CITEȘTE…

- DNA prezinta luni situatia delegarilor si detasarilor, in replica la solicitarea transmisa de ministrul Justitiei Tudorel Toader, precizand ca “toti procurorii din cadrul DNA, delegati pe functii de executie si pe functii de conducere indeplinesc conditiile legale”, transmite News.ro . “In contextul…

- Ca raspuns la o serie de solicitari formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice al DNA face o serie de precizari despre situatia de la DNA Ploiesti. "Luand in considerare comunicatul de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, din data…