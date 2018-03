Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Fagaras a picat proba practica a examenului auto, pentru mai multe greseli, intre acestea si pentru ca nu a incetinit autoturismul in preajma unor porumbei aflati pe sosea. Sefii examinatorului considera ca acesta a actionat conform legii

- In cursul zilei de 13 martie a.c., polițiștii Postului de Poliție Biertan au reținut un barbat banuit de savarșirea unor infracțiuni contra persoanei, patrimoniului și ordinii și liniștii publice. Read More...

- Florin Calinescu a dat Golden Buzz, vineri seara, Laurei Bisog si lui Grigore Luca, insa prestatia acestora nu i-a multumit pe fani, care au scris pe internet ca nu este "moment de trimis direct in semifinala". ROMANII AU TALENT 2018, moment unic pe scena. Florin Calinescu a dat GOLDEN BUZZ…

- Scandal uriaș in mass-media, PROTV fiind acuzata ca a mițint intenționat intr-o știre in centrul careia se afla Laura Codruța Kovesi. Titlul respectivei știri este cel dezbatut, in conținut fiind vorba despre declarațiile șefei DNA.

- Scene incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata. In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau i...

- Este scandal de proportii dupa ce Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) a decis anularea proiectului de transformare a unui sector de plaja din municipiul Constanta intr-una terapeutica, dedicata persoanelor cu dizabilitati. Organizatia Centrul de Autism “Marea Neagra”, mentioneaza…

- A fost scandal, vineri, intr-un magazin de mobila, din apropierea Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. Un client nemulțumit de prețul unor produse ar fi scos pistolul pentru care nu avea nevoie de autorizație și ar fi inceput sa-i amenințe pe reprezentanții magazinului. La fața locului…

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, conform BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia italiana.…

- Scandal uriaș pe bani in gimnastica romaneasca. Gimnastul Marian Dragulescu se cearta pe bani cu fosta lui colega Andreea Raducan, ajunsa acum președintele Federatiei Romane de Gimnastica. Marian Dragulescu este foarte suparat ca i-a fost suspendata indemnizația de 1500 de lei, pe motiv ca…

- Europarlamentarii au cerut o ancheta dupa numirea controversata saptamana trecuta a directorului de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul de secretar general, functia cea mai inalta in administratia acestei institutii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Grupurile…

- FCSB are programat in aceasta seara meciul din "sferturile" Cupei Romaniei, pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt. Partida trebuia sa inceapa la 18:30, dar a fost amanata o ora din cauza condițiilor execrabile in care se prezinta terenul de pe Municipalul din Sibiu, scrie gsp.ro. MM…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Noi acuzatii socante au fost lansate la adresa antrenorilor romani Martha si Bela Karoly. Foste gimnaste, atat romance, cat si americane, spun ca au fost abuzate fizic si emotional de sotii Karoly!

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Cugir, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Acesta ar fi provocat, in seara…

- Un tanar de 31 de ani din Cugir a fost retinut, joi, de politisti, in urma unui scandal pe care acesta l-a provocat la un local din oras. Nu este la prima problema cu legea, a mai fost cercetat de Politie si anul trecut. Potrivit IPJ Alba, Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului…

- 10 responsabili politici sunt suspectati ca au primit mita din partea gigantului farmaceutic Novartis. Parlamentul grec a aprobat o Comisie de ancheta, iar compania elvetiana a anuntat ca va coopera cu autoritatile si ca declanseaza si propria investigatie. Raportul procurorilor are 2500 de pagini.

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Razvan Burleanu, 33 de ani, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 a Poliției Capitalei, ca urmare a unei plângeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, dar și Marin Bucurescu, Alexandru Stici

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- Programul susținut de Marinica Namol și lautarii sai intr-o discoteca din satul Tabaraști, județul Buzau, s-a incheiat cu scandal. Patronul localului i-a luat la pumni pe doi dintre membrii formației dupa care i-a dat afara, fara sa le mai dea și instrumentele. Pentru recuperarea acestora, a fost nevoie…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.Procesul…

- Sute de documente catalogate cu parafa "STRICT SECRET" au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa "rușinoasa" de securitate in aparatul guvernamental.

- Un nou scandal la Unitatea de Primiri Urgențe, cauzat de mai multe persoane de etnie roma. In aceasta seara, la Urgențe au ajuns doi barbați și o femeie. Aceștia prezentau mai multe leziuni, dupa ce s-au batut cu membrii unei alte familii din cauza unei fete. Unul dintre barbați era taiat la mana,…

- Seven Sport, un site din Australia, a facut o analiza cu privire la time-out-ul cerut de Halep in setul 2. La 3-2 pentru ea, romanca a acuzat probleme fizice, asta și din cauza caldurii sufocante de...

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Potrivit purtatorului de cuvant al SMURD - UPU Bihor, dr. Alexandru Mateoc, cei doi batausi avusesera o altercatie si cu o seara inainte."Unul dintre ei a fost internat marti seara, la Sectia de Chirugie Buco-Maxilo-Faciala a spitalului, cu fractura de mandibula si de piramida nazala. Cel…

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- Primarul orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul localitatii, langa Primarie, la un pret care ar fi mult mai mic decat cel la care au mai fost vandute terenuri in apropiere, respectiv 8,5 euro pe metru patrat.…

- Incident socant la petrecerea de bilant ndantul a Politiei din Simleu Silvaniei. Un agent de la ordine publica aproape ca si-a omorât în bataie un coleg si l-a abandonat într-un sant, relateaza Graiul Salajului.

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost acuzata de rasisim în urma unor afirmații pe care le-a facut despre adversara sa de 17 ani, Aiava. Simona A spus ca tânara o face sa se gândeasca la Serena Williams, fostul lider WTA. "Este foarte talentata. Este puternica și…

- Directorul administrativ al Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi a solicitat interventia Politiei dupa ce patru persoane ar fi aruncat cu sticle in casa sa si l-ar fi aprostrofat. Printre persoanele implicate in scandal se numara si fratele unui fost angajat de-al spitalului, cu care directorul se afla…

- Peste 2.500 de amatori de distractie au platit biletul de 28,90 euro pentru a lua parte la o petrecere fierbinte la discoteca, Mallorcaparty de la EWERK din orasul german Saarbrucken. Aceasta s-a sfarsit insa cu imbranceli, cativa raniti si o masiva interventie a politiei. Incidentul din dimineata zilei…

- Cantarețul Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scena The Weeknd, afirma ca nu va mai colabora niciodata cu H&M, dupa ce retailerul a fost acuzat de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite.

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Directia pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti a anuntat ca isi suspenda partial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, intre 1.200 si 2.000 de lei.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției,…

- Preotul englez inca sot al lui Florin Marin, alaturi de care nu mai traieste insa, a dezvaluit ca romanul l-a adus la sapa de lemn. Astfel, acesta a ajuns sa traiesca din mila oamenilor.A

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu.Sam Haskell trimitea unor membri ai…

- Victor Piturca este sigur ca Gigi Becali ar iesi din fotbal, daca ar avea parte de o perioada mai lunga fara vreun succes important. "S-a suparat ca am zis ca e antifotbal, ca vrea sa dea trei milioane pe Baluta. Dar de ce nu l-a luat cand valora 100.000 de euro? Pe Coman de ce nu l-a luat…

- Edouard Philippe a facut in urma cu cateva saptamani o vizita in Noua Caledonie si alte teritorii franceze de peste mari, la bordul unui Airbus A340 al Fortelor Aeriene Franceze. La intoarcere, aerona a trebui sa alimenteze la Tokyo, iar premierul si delegatia sa nu au mai avut rabdare sa…

- Prima lege a Justiției, cea care prevede Statutul magistraților, intra marți la vot în plenul Senatului. Comisia speciala a adus mai multe modificari proiectului. Un amendament important este ca președintele poate refuza motivat o singura data numirea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT.…