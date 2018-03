Stiri pe aceeasi tema

- Primarul George Scripcaru a primit astazi vizita Excelenței Sale Thanglura Darlong, ambasadorul Indiei la București. Discuția a vizat identificarea oportunitaților de cooperare intre India și Romania, in special cu zona Brașovului. Ambasadorul a fost interesat in special de mediul economic din Brașov…

- Pe 2 octombrie 1954, marele Elvis Presley da o proba la ”Grand Ole Opry”, faimoasa agenție descoperitoare de talente. Se pune la țol festiv, canta piesa lui Bill Monroe, ”Blue Moon of Kentucky”, pe care o ”imbraca” frumos. Deși se vede ca are trac, lumea aplauda. Jim Denny, managerul locului, il cheama…

- Harta etnografica a Basarabiei de Alexis Nour, prima editie aparuta in 1916, poate fi vazuta in premiera la Muzeul de Istorie si Arheologie din Ploiesti, in cadrul programului 'Romania 100 de ani'. Muzeograful Doru Mares a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca harta expusa la muzeu…

- Conceptul Audi e-tron quattro va fi adus la Salonul International Auto Bucuresti (SIAB), ocazie cu care se deschide si rezervarile pentru clientii din Romania pentru acest prim SUV 100% electric al Audi. Masina a fost prezentata in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva (8-18 Martie) unde a…

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Lidl a depașit 200 de magazine și 5.000 de angajați in Romania, iar mai nou cauta și programatori pentru dezvoltarea segmentului de comerț online. Dar asta nu este tot: lanțul german de magazine cauta sa iși completeze și echipa de achiziții, potrivit unui anunț de pe site-ul sau. ”Avem o super echipa…

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Sorina este prima vaca din Romania care a produs 100.000 de litri de lapte, la ferma Agroserv Mariuta din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, productia fiind de zece ori mai mare decit a unei vaci obisnuite, informeaza agrointel.ro.

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Romania ar trebui sa aiba un birou special in Departamentul de Stat, in virtutea bunelor relatii cu Statele Unite si a parteneriatului strategic, a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea, presedintele PSD, comentand demiterea secretarului de stat Rex Tillerson si inlocuirea acestuia cu Mike Pompeo.

- Emil Boc susține ca Primaria Cluj-Napoca va avea ca ”angajat” un robot- funcționar public virtual. “Funcționarul virtual se numește Antonia si din 15 aprilie va lucra pentru a directiona cererile online depuse de cetateni”, a spus Emil Boc,…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Pentru prima data, intr-un spital public din Romania a fost realizata o operatie de protezare valvulara aortica prin mini-toracotomie dreapta. Este o procedura, prin care este operata inima printr-o deschidere de numai cinci centimetri in partea dreapta a toracelui, explica miercuri, conferențiar doctor…

- „Pentru prima data, intr-un spital public din Romania a fost realizata o operatie de protezare valvulara aortica prin mini-toracotomie dreapta. Echipa de chirurgie cardio-vasculara a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, sub conducerea Conf. Dr. Catalin C. Badiu, devine astfel singura unitate…

- INNA va urca din nou pe scena de la Hard Rock Cafe, intr-un show live full band. Artista va prezenta publicului hiturile care deja au facut-o cunoscuta: “Hot”, “Cola Song”, “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “P.O.H.U.I”, dar și piese noi de pe albumul “Nirvana”, lansat la finele anului trecut. INNA va avea și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Echipa multidisciplinara ortoplastica a Clinicii Zetta – Centru de Excelența in Chirurgie Plastica și Microchirurgie Reconstructiva, a efectuat intervenția de implant de proteza din pyrocarbon unui pacient in varsta de 21 de ani, care suferea de necroza osului semilunar, localizat la nivelul incheieturii…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din Romania care facut acest pas, documentul urmand sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Au parcat pe locuri pentru persoane cu handicap. Amenzi de 5.600 de lei In perioada 12-16 februarie 2018, polițiștii locali au desfașurat acțiuni privind ocuparea abuziva a locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilitați, in urmatoarele zone: Piața Garii, str. I.L.Caragiale, str. Emil Isac, str.…

- NEWS ALERT Noi zboruri internationale de pe aeroportul Cluj - surse. VEZI destinatiile O companie low-cost se pregateste sa lanseze doua rute noi cu plecare din Cluj Napoca. Conform informațiilor aparute pe forumul Fly-Ra, Blue Air va zbura catre Paris, aeroportul Charles de Gaulle, și Bruxelles. Boardingpass.ro…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…

- Semifinala Eurovision din Sighișoara se va desfasura in cea mai mica sala in care s-a organizat evenimentul pana acum in Romania, insa "pe sticla" va arata mult mai mare decat a aparut show-ul de la semifinala de saptamana trecuta, din Salina Turda.

- La Antena 1 a luat startul cel mai dur reality show din Romania, Asia Express. Un show in care sapte cupluri de vedete au trait experienta vietii lor pe un traseu extenuant, cu provocari extreme, fara transport, fara cazare si cu un buget de doar un euro pe zi. Iar asta e doar o parte din ce au trait…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adancime, din Salina Turda. Evenimentul are loc, duminica 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica.

- Este vorba despre o premiera pentru Romania, centrul mobil fiind lansat in urma cu doi ani de compania farmaceutica americana Stryker. La sfarșitul acestei saptamani, mai exact vineri, 9 februarie, in curtea Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila din Capitala va fi consemnata o noua premiera…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Pelicula „Si va fi…", o productie a studioului cinematografic Buftea (Romania), in regia lui Valeriu Jereghi, a fost proiectat in cadrul sectiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, in 1993, iar in aceasta saptamana va fi proiectat la Chișinau.

- Anul 2018 a debutat cu o știre care efectiv a explodat in toata presa romaneasca, și anume Romania a devenit – in premiera istorica – importator net de busteni. Motivul? In 2017 masa lemnoasa s-a scumpit atat de mult incat a devenit mai ieftina cea din import. 2017, un an complicat Anul 2017 a fost…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Veronica Antal s-a nascut intr-un judet din Neamt, a vrut sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase in acea perioada toate manastirile catolice. A ales sa-l slujeasca pe Dumnezeu in felul sau si a facut un legamant de castitate. Sa duca o viata fara pacat era cel mai important lucru…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Fosta mare gimnasta Ecaterina Szabo, sarbatorita la Sfantu Gheorghe. Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare.…

- Tanzquartier Viena se redeschide la sfarsitul lunii ianuarie cu actiunea performativa continua conceputa de Alexandra Pirici: Delicate Instruments of Engagement / Instrumente delicate cu care se poate actiona. Lucrarea este prezentata in premiera austriaca in cadrul festivalului care marcheaza relansarea…

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, relateaza Digi 24.In dupa amiaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea si Adriana Trandafir sunt doar cativa din actorii reuniti in prima drama psihologica filmata in Romania. "Fructul oprit" are marea premiera, astazi, dupa Observator, si aduce o poveste fascinanta in care personajul principal este iubirea.

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Sarbatorile de iarna au adus pentru echipa pema electrotehnic Romania un cadou special: un spectacol de excepție, organizat in aer liber la care Moș Craciun și Craciunița au fost invitați de onoare, o lansare de single Denisa Moga, cadouri pentru cei mici, ceai și vin fiert, carnaciori și vata pe baț,…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…