In varsta de 62 de ani, Guzman are 10 capete de acuzare, inclusiv trafic cu droguri si spalare de bani. El a fost acuzat de catre un tribunal federal din New York, in februarie.

Guzman a evadat dintr-o inchisoare mexicana printr-un tunel, in 2016, dar ulterior a fost prins si arestat. A fost extradat catre Statele Unite ulterior, in 2017.