Stiri pe aceeasi tema

- Toti am invatat la scoala si stim ca exista razboaie bune – de aparare si razboaie rele – de agresiune si cotropire. Marti, 2 ianuarie, a III-a editie “Brezoaia”, din Domnesti, a sosit in vatra comunei si a declansat lupta deschisa cu raul. A fost iures mare. Harmalaie de nedescris, sunete asurzitoare…

- Solutia este chirurgia estetica. Insa nu e vorba de o simpla operatie de nas sau o marire de bust, ci e nevoie de nenumarate interventii, care au ca rezultat transformari majore ale fizionomiei. In final, ajungi sa te intalnesti pe strada cu Ken, partenerul papusii Barbie, dar in carne si…

- Un document din fondul Arhivelor Nationale Alba ce reprezinta, de fapt, un extemporal al elevului Mircea Popa, din clasa I, descrie obiceiurile locale, prilejuite de schimbarea anilor. Nu stiu cum sunt altii de prin alte parti, dar eu si cu toti baietii de la noi multe mai faceam in seara de Anul Nou.…

- A fost agitatie mare in Las Fierbinti si de Craciun. Dupa o noapte de distractie, Aspirina s-a trezit cu Rata si Ardiles in pat, iar cu Dalida ascunsa intr-un dulap. Fericita ca si-a vandut casa veche si s-a mutat intr-una noua, Aspirina le-a dat de baut consatenilor ei pentru ca in urma tranzactiei…

- Si anul 2017 ne-a impus, din nefericire, despartiri dureroase de mari oameni. 18 ianuarie – actorul Ion Besoiu (n. 1931) Conform codului onoarei marinaresti, "capitanul" Ion Besoiu a parasit ultimul goeleta Speranta.Prin plecarea actorului care l-a intruchipat pe capitanul Anton…

- Și anul 2017 ne-a impus, din nefericire, desparțiri dureroase de mari oameni. 18 ianuarie – actorul Ion Besoiu (n. 1931) Conform codului onoarei marinarești, „capitanul” Ion Besoiu a parasit ultimul goeleta Speranța.Prin plecarea actorului care l-a intruchipat pe capitanul Anton Lupan in serialul TV…

- Grupul de colindatori Craii din Uricani și Mariana Anghel au continuat, duminica seara, seria evenimentelor organizate in cadrul manifestarilor „Vrancea Dalba“ ce se desfașoara in perioada 6-27 decembrie in Piața Unirii din Focșani. Este al doilea an cand Craii de la…

- Luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, nea Marin, alaturi de Rona Hartner, Brigitte Sfat, Șerban Copoț, Virgil Manescu și Liviu Varciu, invita telespectatorii la o noua ediție plina de surprize a emisiunii ”Poftiți in vacanța”. De data aceasta, tabara lui nea Marin este situata intr-o minunata…

- Square Enix a publicat cateva trailere pentru personajele din Dissidia Final Fantasy NT, Warrior of Light din Final Fantasy I, Firion din Final Fantasy II, Onion Knight din Final Fantasy III și Cecil Harvey din Final Fantasy IV: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele…

- Un incendiu masiv care a mistuit saptamana trecuta aproape 800 de cladiri din California și a ars duminica alți 56.000 de acri (22.600 de hectare) de teren se indreapta catre așezarile pitorești de pe coasta.

- Un incendiu masiv care a mistuit saptamana trecuta aproape 800 de cladiri din California si a ars duminica alti 56.000 de acri (22.600 de hectare) de teren se indreapta catre asezarile pitoresti de pe coasta, informeaza luni Reuters, scrie agerpres.ro. Incendiul Thomas, cel mai grav dintre…

- „Flash-uri din sens opus”, cartea polițistului Marian Godina, se transforma in primul spectacol de teatru. Duminica, 10 decembrie, de la ora 20:00 are loc prima reprezentație, la „Centru”, pe Calea Victoriei nr. 48-50. Teatrul independent FF Theatre ii invita pe toți amatorii de o porție buna de ras…

- Joi, pe 7 decembrie, incepand cu ora 17:00, la City Park Mall ninge cu distracție pentru cei mai mici vizitatori ai sai. Centrul comercial ii invita la un spectacol inedit susținut de trupa fenomen, Gașca Zurli. Seria evenimentelor de Craciun de la City Park Mall se deschide joi, 7 decembrie, de la…

- In perioada 6-31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului, am incercat sa dam contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera…

- Intre 6 și 31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului, am incercat sa dam contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera…

- Un eveniment inedit, dedicat Zilei Nationale, a avut loc si in Vama Veche. Personajele principale ale actiunii au fost cei mici. Imbracati in culorile drapelului, 500 de copii au format cel mai mare steag al Romaniei de pe litoral. Asa si-au dorit ei sa aduca un omagiu Zilei Marii Uniri. Sunt mândri…

- Intr-o postare pe blog, avocatul și scriitorul Marian Nazat descrie cu lux de amanunte o intamplare uluitoare. Personajele? Gabriel Liiceanu, Dinu Patriciu, Tariceanu, un fost ministru de Finanțe și un bancher

- Zece personalitați ale Unirii - Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Gheorghe Pop de Basești, Alexandru Vaida Voevod, Iosif Jumanca, Aurel Lazar, Elena Pop și cel caruia ii datoram singurele fotografii realizate in acea zi de 1 Decembrie 1918, Samoila Marza, vor putea fi "intalniți"…

- Google il celebreaza pe scriitorul nigerian Chinua Achebe cu un nou Doodle in ziua in care ar fi implinit 87 de ani, relateaza joi agenția de știri UPI. Pagina de start a Google aduce un omagiu moștenirii africane a lui Achebe și prezinta, alaturi de o reprezentare grafica a…

- Viteza cu care se deruleaza evenimentele pare ametitoare, dar nu stim cat de mult rotitele ei se invart in gol. Personajele principale aparent sunt aceleasi. In realitate intra si ies din scena inainte de finalizarea piesei. Foarte putini isi duc mandatul pana la capat. In schimb isi poarta crucile…

- „Amprente celebre in #AlbaIulia“ este documentarul care exploateaza vizual o parte din patrimoniul cultural de excepție cu care este inzestrat orașul. Realizarea filmului a fost posibila prin proiectul „Alba Iulia-O istorie vizuala prin «amprente» celebre“, derulat de Municipiul Alba Iulia, cofinanțat…

- Fifty Shades Freed este cel de-al treilea și ultimul film din aceasta trilogie. Va fi lansat pe 9 februarie 2018 și a creat deja isterie printre cei mai infocați fani, dat fiind faptul ca a aparut deja primul trailer in care ne sunt dezvaluite niște scene foarte interesante, precum casatoria dintre…

- O imagine terifianta și abstracta a Strigatului in fața Tragediei. Personajele au devenit abstracțiuni. Pana și culorile, reduse la alb, gri, negru, iși pierd din viața. Percepția de ansamblu: un dramatic spectacol al derivei ființari in care decorul este haosul. Soarele – haituit, apus – este substituit…

- Vrancenii iubitori de teatru pot vedea pe 1 noiembrie, ora 19.00, la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, o comedie de excepție. In piesa „Central Park”, Woody Allen relateaza, intr-un stil extrem de comic, povestea a doua cupluri new-yorkeze infidele. Personajele, pe cat de…

- POFTITI LA COMEDIE Luni, 20 noiembrie, de la ora 19,00, sunteti asteptati la spectacolul “Central Park”, de Woody Allen, care ne spune, in stilul sau extrem de comic, povestea a doua cupluri new-yorkeze infidele. Personajele, pe cat de elegante si sigure de sine in societate, pe atat de haotice si dezechilibrate…

- Warhorse Studios prezinta sistemul de lupta din Kingdom Come: Deliverance, care urmeaza sa fie lansat pe PC, PlayStation 4 și Xbox One in data de 13 februarie 2018. Jocul, exclusiv singleplayer, pune mare preț pe lupte, cu toate ca include mai multe sisteme care il incadreaza in genul open…

- ”Acest gen de extremism, de stalinism, de fascism, sa le spui handicapați celor din mediul rural, sa fie inecați ca șobolanii, sa spui așa ceva este fascism. Sa identifici categorii de persoane sau cu nume și prenume și sa ceri acțiuni impotriva lor ca exterminarea este fascism. Sa urmarești o emisiune…

- Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo în colaborare cu Muzeul Naional al Literaturii Române Iai v invit vineri 27 octombrie 2017 ora 11 la Casa Memorial &bdquoPanait Istrati&rdquo din Grdina Public la vernisajul expoziiei de grafic a artistului plastic Ary Murnu &rdquoCreang i personajele sale...

- Marii corupți din Romania, fie ca sunt politicieni sau funcționari publici de rang inalt, se regasesc acum pe un site numit mariicorupți.ro. Initiativa ii aparține ONG-ului Funky Citizen și are ca scop principal declarat informarea in timp real a cetațenilor. Un fel de ” vezi rapid cat de mare e marea…

- A mai ramas o luna pâna când Baletul Clasic din Sankt Petersburg ajunge în România, pentru turneul national ce va aduce pe scenele din tara si din capitala foarte îndragitul “Lac al Lebedelor”, într-o productie de o frumuseste si gratie…