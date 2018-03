Stiri pe aceeasi tema

- La limita scandalului, in platoul emisiunii "XNS". Cu fiecare episod ce trece de la "Asia Express, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei.

- Liviu Varciu face dezvaluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numarul-record de invitați și despre cele mai trasnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” implinește 37 de ani peste cateva zile și e pe cale sa-și…

- Lora și Ionuț Ghenea au vorbit despre aventurile de care au avut parte in emisiunea „Asia Express”. Pe același subiect, Lora a raspuns și la afirmațiile facute la adresa ei de catre echipa Liviu Varciu – Andrei Ștefanescu, pe timpul emisiunii. „Varciu incontinuu se plange și barfește pe toata lumea.…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Ediția ,,Asia Express" din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. La capatul etapei Dorian Popa si mama lui au fost eliminati!

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata, in exclusivitate, fotografii incendiare, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, in fața casei lui (VEZI AICI IMAGINILE). Acum, tot noi va dezvaluim ce s-a intamplat, de atunci, intre Liviu și Anda Calin și…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- "Asia Express" n-a insemnat doar efort, adrenalina, tensiune și nervi intinși la maximum. Vedetele au simțit pe pielea lor ce inseamna traiul sarac, caci au intalnit familii pentru care mancarea era opționala, adesea.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Dorian Popa și mama sa nu iși mai vorbesc, la Asia Express. Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței , a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- Anda Calin spunea ieri ca iși cunoaște bine soțul și ca imaginile, publicate in exclusivitate de Cancan.ro, in care tatal fetiței ei saruta o alta femeie, nu o deranjeaza catuși de puțin. Astazi insa, bruneta pare ca s-a razgandit și a oferit o declarație ingrijoratoare. Anda Calin pare suparata pe…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac la adresa celor pe care le numeste „mocangiste”. Bruneta e suparata foc pe vedetele de la noi care iși mint fanii ca țin tot felul de regimuri pentru ca sunt sponsorizate de alte companii, cand adevarul este cu totul altul. Zavoranca nu s-a abținut și le-a aruncat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- Competiția la Asia Express este din ce in ce mai apriga. De data aceasta, concurenții trebuie sa manance oua de rața cu embrionul in ele. Se numește balut și este mai exact un ou care a stat la clocit doua sau trei saptamani.

- Vedetele care au acceptat provocarea „Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu spun ca dorul de copii este cel mai greu de suportat si abia asteapta sa se intoarca acasa. Cei doi se afla in competitie cu alte 6 cupluri de vedete pentru a caștiga marele premiu de 30 de mii de euro.

- Alaturi de Rona Hartner, Brigitte Sfat, Șerban Copoț, Virgil Manescu, Liviu Varciu va avea o mulțime de sarcini in tabara lui nea Marin, unde 32 de copii ce provin din medii defavorizate vin pentru prima data in viața lor intr-o vacanța.