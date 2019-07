LORA ridică mercurul în termometre cu noul single – E nebună românca Rom si cola! Cat e ora? Este ora lansarii unei melodii super hot, marca LORA. Manifestul verii si expresia care va face furori de acum inainte. E nebuna romanca! Lora este pregatita pentru o vara incendiara si nu putea altfel, decat printr-o explozie de dans si balans. Este deja cunoscuta ideea conform careia romancele sunt unele dintre cele mai frumoase femei din lume, dar si foarte carismatice si inteligente. Unde mai pui ca sunt si super talentate?! LORA ia fraiele si vorbeste deschis despre ce inseamna tiparul femeii secolului 21. „Cu piesa *E nebuna romanca* incep sa conturez potretul femeii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

