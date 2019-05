Lora, provocată de Jorge să facă testul de sarcină | FOTO Cantareața Lora a avut parte de o surpriza de proporții din partea bunului ei coleg și prieten, Jorge. Acesta a provocat-o sa faca un test de sarcina. La emisiunea pe care o modereaza alaturi de Jorge la postul de televiziune Pro TV, Lora a povestit ca a fost provocata de Jorge sa faca testul de sarcina. Artista are o relație de mai multa vreme cu Ionuț Ghenu. "Eram la o petrecere, la ziua iubitului și mi-a venit ideea... Bai, nu vrei sa facem un vlog maine? Și ea... da, entuziasmata. Nu știa ce urmeaza. Cand am ajuns aici am pus-o in fața faptului implinit", a povestit Jorge la emisiunea Vorbește… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

