- Cazul triplei crime din Brașov a șocat, din nou, societatea romaneasca, dupa ce in urma cu doua saptamani o crima asemanatoare, cand o mama iși ineca fetița de patru ani in cada, deschidea buletinul de știri. Barbatul care a fost reținut, marturisește ca și-a ucis copiii și soția, trimițandu-i intr-o…

- Dupa doua zile in care opt artisti originari din Basarabia au avut ocazia sa cunoasca judetul Olt, manifestarile au culminat, marti dupa-amiaza, la ora celebrarii Zilei Intai a Unirii, cu vernisajul expozitiei „Basarabia. Ofranda Tricolorului“. Doi copii extraordinari i-au lasat pe basarabeni cu ochii…

- Nicoleta Nuca, Anastasia Sandu, Dragoș Udila și Angelo Simonica sunt cei care se vor lupta in fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzata in fiecare sambata, incepand cu data de 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge in topul industriei muzicale din Romania!

- „O noua zi pe urmele cailor salbaticiti din Banatul Montan. Primele zile de primavara ne-au oferit momente pline de emotie, deoarece am reusit sa suprindem calutii intr-o adevarata atmosfera de iarna, desprinsa parca dintr-o poveste. I-am gasit greu, deoarece atunci cand este zapada acestia…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminata in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami, scor 6-0, 4-6, 4-6, de Monica Puig (24 de ani, 82 WTA). Dupa meci, daneza a postat pe contul de Twitter un mesaj cutremurator, dezvaluind ca a primit amenințari cu moartea in timpul partidei.…

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- Aflata in Cambodgia alaturi de colegii sai pentru ultimele misiuni din aceasta țara, cantareața se confrunta cu o toxiinfecție alimentara, ce ii pune in pericol locul in joc. Simptomele evidente i-au alertat pe medicii din echipa, astfel incat Lora va ajunge pe perfuzii și ii vor fi administrate…

- Cel mai dur reality show, „Asia Express”, s-a dovedit a fi o provocare imensa pentru concurenți, iar echipele ramase in cursa se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de...

- Echipele ramase in cursa „Asia Express” se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul. Maine seara de la ora 20:00, Lora va trece prin momente dificile din cauza problemelor…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a trait un adevarat soc. "Nu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", a spus Liviu Arteni pentru SpyNews. Lovitura de TEATRU in cazul MORTII ISRAELEI. Nici vorba de accident cerebral.…

- Ceea ce se vede pe micul ecran la Asia Express este doar o mica parte din tot ceea ce au trait acolo concurenții. Raluka a trait momente de panica nu la probele pe care trebuia sa le parcurga, ci in casele oamenilor necunoscuți in care era nevoita sa innopteze. Reintoarsa din Asia, Raluka ne-a povestit…

- Soția romanului ucis in Venețua vineri este inca in șoc din cauza ca tatal fiului ei nu mai este. Femeia a facut o serie de afirmații de disperare dupa decesul acestuia. “M-a lasat pe mine...

- E neplacut sa intri intr-o casnicie cu gandul la divorț, dar, uneori, ajuta. Mai ales dacț soții iau in calcul sa semneze un contract prenupțial. Este un document despre care romanii știu puține lucruri, dar care poate fi un colac de salvare in caz de separare.

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Laurette a declarat ca nu este implicata in nicio relație, negand, astfel, legatura cu cetațeanul grec cu care s-a afișat la un eveniment. Mulatra a dezvaluit ca, sambata, a plans in mașina deoarece nu și-a putut indeplini visul, acela de a deveni actrița. „Cel mai mare regret este ca pe la 20 si putin…

- Momente fabuloase la reprezentatia Romanii au talent din aceasta saptamana. Vedeta ProTV, Andi Moisescu i-a lasat pe toti masca. Acesta a oferit cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa. Andi Moisescu a ales…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Ruxandra Fatma a povestit coșmarul prin care a trecut ani de zile alaturi de soțul ei, un medic de origine turca. Fatma este mama a doi copii și militeaza impotriva fundamentalismului islamic.

- Mirabela Dauer a trecut prin cel mai greu hop atunci cand a suferit o operatie extrem de grea, dar a tinut sa ascunda acest lucru de ochii presei si de cei ai fanilor sai. Acum, artista face o marturisire șocanta!

- Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga I, fostul jucator Ionel Danciulescu, povestește despre inceputurile carierei salei, despre oamenii care l-au ajutat, dar și despre cum a...

- Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga I, fostul jucator Ionel Danciulescu, povestește, sambata de la ora 19.55, in cadrul emisiunii ”Star Special”, de la Antena Stars, despre inceputurile carierei salei, despre oamenii care l-au ajutat, dar și despre cum a invațat sa fie mai chibzuit…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a trecut prin momente deloc placute in urma cu ani, cand a fost parasita de un iubit pentru ca era saraca. Gabriela Firea este casatorita cu Florentin Pandele , alaturi de care are o familie fericita. Inainte de mariajul cu Pandele, Gabriela Firea a mai…

- Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul la o emisiune de televiziune șți a facut destainuiri despre ea. Andreea Berecleanu, care are doi copii din mariajul cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu , a fost prezenta in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Prezentatoarea principalului jurnal…

- In urma cu o zi, presa mondena vuia ca Aurel Tamaș, unul dintre cei mai respectabili artiști de muzica populara și de petrecere s-a separat de soția sa, Marieta, dupa o casnicie ce a durat 27 de ani. Cantaretul a negat aceste barfe și chiar a fost amuzat. Aurel Tamaș are 57 de ani de viața și 20 de…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Nu i-a fost deloc usor, a stat o luna in spital, a suportat dureri cumplite, dar totul a trecut, iar acum se bucura de viata, scrie spynews.ro. Citeste si Momente de panica pentru Dana Rogoz. Vedeta si-a pierdut baietelul "Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu si-a dat…

- Quentin Tarantino a reactionat dupa ce Uma Thurman a dezvaluit ca la filmarile pentru „Kill Bill“ a obligat-o sa-si faca singura o cascadorie in urma careia a fost spitalizata, regizorul declarand ca acea decizie reprezinta cel mai mare regret al vietii sale.

- Gest emoționant. Solista de muzica populara Nicoleta Voicu a fost surprinsa de apropiații sai cu o petrecere surpriza. Acest momente a convins-i convins-o pe frumoasa artista sa ingroape motivul pentru care a evitat intotdeanuna sa-și serbeze ziua de naștere. In spatele zambetului și felului sau de…

- Romanita Iovan le-a marturisit, recent, prietenilor virtuali ca duce dorul vietii pe care o avea in tinerete. Mai exact, vedeta a dezvaluit ca ii lipsesc plimbarile cu bicicleta alaturi de fiul ei, Albert, si de iesirile in oras cu prietenele. A

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Simona Halep este increzatoare in forțele sale și se simte pregatita sa joace finala de sambata de la Australian Open 2018, pe care o va disputa contra danezei Caroline Wozniacki. Sportiva spune ca se simte puțin obosita dupa meciul de 2 ore și 22 de minute jucat astazi cu Angelique Kerber, dar vrea…

- Cantaretul din Lipova care s-a sinucis chiar in prima zi a anului 2018, a lasat familiei un bilet de adio. Sergiu Curca spune in biletul de adio ca isi doreste sa fie inmormantat cu muzica.

- Christian Sabbagh este omul caruia ii place adrenalina, ii place sa fie in mijlocul acțiunii, insa ii și place sa se bucure de lucrurile simple. Cel mai mare regret al lui Christian Sabbagh este acela ca acum nu prea mai are parte de simplitatea pe care o intalnea in copilarie. Pe final de an, in toiul…