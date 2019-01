Stiri pe aceeasi tema

- Pe internet, parerile sunt gratuite, așa ca au și tendința sa curga precum o cascada. Lora s-a aflat foarte des in poziția unei ținte pentru critici și, de fiecare data, s-a menținut ferma și nu s-a lasat calcata in picioare.

- La șase zile dupa operația la genunchiul drept, care a avut loc la clinica doctorului Marc Martens, la Antwerpen, in Belgia, Cristina Neagu s-a intors luni in țara. Ea s-a declarat extrem de optimista și spune ca lucrurile au decurs bine. "Eram pregatita pentru operație, știam la ce sa ma aștept, sunt…

- Gigi Becali a ajuns vedeta pe postul CNN. Afirmațiile facute cu privire la rolul femeilor in fotbal și fotbalul feminin i-au adus critici dure din partea UEFA, care considera ca "un asemenea comportament este deplorabil" și subliniaza ca "vom arata toleranta zero pentru orice forma de discriminare"."Lupta…

- Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a reacționat in aceasta dimineața la declarațiile primarilor PNL din Nord-Est care au anunțat ca vor forma alianța „Moldova se Dezvolta”, dupa modelul „Alianța Vestului”. Parlamentarul bacauan ii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune, referindu-se la acuzatiile formulate vineri de presedintele Klaus Iohannis, ca „e o situatie din ce in ce mai grava in tara" si ca, in cazul sefului statului, „este o problema medicala". „In mod cert, e o situatie din ce in ce mai grava in tara. In cazul lui Iohannis,…

- Carmen de la Salciua Și-a surprins fanii, in urma cu puțin timp, cu o noua schimbare de look. Vedeta a optat pentru o pereche de extensii „ombre”, brunet cu gri, dar noua sa imagine nu a fost pe placul tuturor admiratorilor.

- Jurnalistul Radu Tudor, reacție vehementa dupa ce in spațiul public au aparut o serie de critici la adresa șefului de secție de la Spitalul din Craiova unde a fost dus Florin Busuioc."E foarte mult timp, in societatea romaneasca bantuita de suspiciuni generalizate in toate domeniile, persista…