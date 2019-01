Lora, dezvăluiri cutremurătoare. Ce a făcut după ce a aflat că e suspectă de cancer De-a lungul anilor, Lora s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, printre care și un posibil diagnostic de cancer. Solista a trecut insa cu brio peste toate obstacolele datorita unei prietene speciale care i-a fost alaturi intr-un moment crucial. Lora, in varsta de 36 de ani, este una dintre cantarețele de succes din industria muzicala din Romania. Daca acum toate ii merg din plin, in trecut vedeta a trecut prin momente extrem de dificile. In 2013, Lora a ajuns la un spital din Turcia, pentru investigatii, fiind suspecta de cancer. In urma cu cateva zile, vedeta ProTV a vorbit despre… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lora și-a amintit despre o perioada deloc fericita din viața ei, atunci cand a fost suspecta de cancer. Lora, in varsta de 36 de ani, este una dintre cantarețele de succes din industria muzicala din Romania. Daca acum toate ii merg din plin, in trecut vedeta a trecut prin momente extrem de dificile.…

- Andreea Marin a trecut prin momente dificile in urma cu mai bine de o luna de zile, cand a suferit o intervenție chirurgicala la coloana, dupa ce in 2012, ea fusese operata in Turcia. In cadrul unui interviu, vedeta a povestit ca a trecut prin emoții mari.

- Deși are un program foarte aglomerat in Turcia cu filmarile la emisiune, Andreea Mantea face astfel incat sa petreaca timpul ramas in compania fiului ei, David. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea se afla in Turcia pentru o perioada de șase luni, dat fiind ca acolo filmeaza pentru emisiunea…

- Procesul de extradare din Romania a jurnalistului turc Kamil Demirkaya a fost amanat pentru 14 decembrie.Ziaristul s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel București, unde a avut loc primul termen in proces. Kamil Demirkaya le-a spus magistraților ca in Turcia justiția nu funcționeaza,…

- Andreea Mariana Stoica, o mamica de doar 19 ani, are nevoie urgenta de bani ca sa mearga la un tratament costisitor in Turcia, scrie cancan.ro. Anul trecut, pe cand era insarcinata cu al doilea copil, tinerei i-a aparut o galma pe bruta și a primit o veste teribila din partea medicilor. In urma analizelor,…

- Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din țara noastra. Evenimentul va avea loc la sediul…

- Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din țara noastra. Evenimentul va avea loc la sediul…

- "Dupa socul initial, cu cat citeam mai mult despre aceasta boala, cu atat parea ca ea s-a apropiat de mine cu viteza unei torpile care o lovise pe mama si urma sa ricoseze in mine. Am citit despre mutatii si am intrebat inca de atunci medicul oncolog cum pot afla daca am mostenit sau nu genele ei.…