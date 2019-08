Stiri pe aceeasi tema

- Pink a decis sa ii vopseasca parul fiicei sale, Willow Sage, in varsta de 8 ani, dupa ce a auzit ca Jessica Simpson a fost criticata ca și-a lasat fetița sa iși vopseasca varfurile mov. „Am auzit ca oamenii s-au suparat pe Jessica Simpson ca și-a lasat fata in varsta de 7 ani sa iși coloreze parul.…

- Simona Halep (7 WTA) a avut o evoluție excelenta în confruntarea cu Victoria Azarenka, cedând doar patru game-uri în fața fostului lider mondial (scor 6-3, 6-1). Românca a declarat, la conferința de presa, ca a fost cel mai bun meci al sau din acest an. În plus, jucatoarea…

- ”El a fost Vasi, avea 33 de ani și a murit ieri, calcat de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Prietenul meu nu a fost milionar, deși muncea de la 18 ani și era cunoscut ca fiind un bun profesionist. Prietenul meu inteligent cunoștea multe limbi straine, avea vreo doua facultați…

- Catalin Botezatu a dezvaluit ca o parte din excedentul de greutate este datorat trusei de produse de ingrijire personala pe care mereu o ia cu el. Deoarece este foarte atent cu imaginea sa publica, designerul folosește produse de calitate și diverse, pentru fiecare dorința estetica. Catalin…

- Chrissy Teigen a știut mereu ca John Legend va fi un tata bun, inca „de cand l-a cunoscut”, pentru ca era „foarte bland și iubitor” și arata „foarte mult respect” oamenilor din jur. Modelul in varsta de 33 de ani are doi copii impreuna cu autorul hit-ului ‘All of Me’, pe Luna, in varsta de […]

- Acesta este un denigrator al Buletin de Carei. Acesta este limbajul folosit din lipsa de argumente la acuzele lansate. Am fost acuzați de minciuni și știri false dar fara a se oferi nimic concret. Doar acuze și jigniri la postarile noastre despre fapte reale susținute mereu și mereu cu documente oficiale.…

- Mereu cu ochii spre Cluj, Timișoara avea nevoie de un mare festival pentru a conta in economia turismului muzical de larg consum. Nu ca am fi coborați din copac la acest capitol. Timișoara aduce muzica buna in iulie la festivalul de jazz, atrage cu succes o nișa de spectatori la Revolution și in mod…

- Barcelona nu pierduse niciodata nu pierduse o finala in care Leo Messi a marcat! Golul de la Sevilla nu a fost de ajuns, iar cotidianul catalan Sport lanseaza alarma. "Liliecii" i-au refuzat si visul eventului, cucerind trofeul chiar la centenarul clubului A marcat in sase finale diferite de Cupa Regelui…