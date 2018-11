Stiri pe aceeasi tema

- Lora activeaza de ceva timp pe piața muzicala, și cum arta cere sacrificii, nu a ținut cont de nimic și a facut orice pentru a se ridica la nivelul așteptarilor. Vedeta a reușit intr-un timp foarte scurt sa iși distruga podoaba capilara, fiind nevoita sa poarte peruci, timp de doi ani de zile. „Ne batem…

- In momentul in care s-a lansat in industria muzicala, Lora avea un par lung și bogat, pe care ușor, ușor l-a distrus. Pentru ca mereu trebuia sa vina cu ceva nou in fața fanilor, a exagerat cu vopsitul și produsele de styling și a constatat, dupa un timp, ca podoaba ei capilara e deteriorata. Așa ca…

- O fosta judokana de la lotul național, Catalina Rob Ditan, 18 ani, povestește calvarul prin care a trecut la Centrul olimpic de la Cluj, in primavara lui 2014, scrie Gazeta Sporturilor. Descrie cum a fost...

- La data de 29 octombrie, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au reținut, pentru 24 de ore, trei barbați din comuna Petreștii de Jos, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și…

- Un tanar din Turda a depus plangere la Politie, dupa ce ar fi fost agresat de trei barbati. Victima sustine ca agresorii i-au distrus la sfarsit masina. Incidentul ar fi avut loc luni, 22 octombrie, in fata unui magazin alimentar din localitatea Livada, iar cei trei agresori au fost retinuti exact o…

- Noi detalii in cazul lui Stephan Pelger, celebrul designer jefuit si batut de doua femei, in Franta. Dupa zile intregi de eforturi, cele doua femei au fost retinute, dar a avut loc si confruntarea dintre designer si cele doua agresoare.

- Sportul Snagov este liderul Ligii a 2-a dupa 5 etape, avand 13 puncte. Practic, singurul pas greșit a fost facut in prima etapa, cu Petrolul, 0-0. De atunci au urmat patru succese pentru trupa lui Gyuszi Balint, care a marcat 9 goluri și a primit unul singur. Tehnicianul celor de la Sportul Snagov deține…

- Intamplare incredibila intr-un centru social din Valcea. Un batran a fost batut de ingrijitorul centrului. Reacția directorului este și mai șocanta, intrucat acesta considera ca batranul a inceput conflictul.