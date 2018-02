Stiri pe aceeasi tema

- "Asia Express" este o competiție seriosa, in care concurenții se intrec in probe care mai de care. Și pentru ca doar o singura pereche va ieși caștigatoare, concurenții incep treptat, treptat sa fie eliminați.

- Mama Ștefaniei și mama lui Speak, viitoare cuscre, se intrec in ceea ce privește activitatea in mediul online. Recent, artistul a facut publica o scurta conversație cu cea care i-a dat viața, acolo unde ea ii cerea sa o ajuta sa iși faca cont de Instagram.

- Concurenții au parcurs deja o parte din maratonul ,,Asia Express”, joc ce a continuat aseara in a doua țara din Drumul Dragonului, Laos, supranumita și țara spiritualitații. Inainte de inceperea probelor, vedetele au participat la o ceremonie de binecuvantare intr-o școala de conduita budista, menita…

- Cei mai curajosi concurenti au incheiat maratonul prin Vietnam, dar aventura "Asia Express" continua in Laos. Doamnelor, domnilor, cele 12 vedete ramase in concurs au ajuns in cea de-a doua tara din traseul de 5.000 de kilometri pe care trebuie sa il parcurga echipele.

- Un poștaș din Timișoara a adus tristețe in casele unor concitadini dupa ce nu a mai putut sa le duca oamenilor ravașele. Este vorba despre... The post Un postas i-a lasat in lacrimi pe cativa timisoreni appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce in urma cu cateva luni au facut ocolul țarii imaginile cu o asistenta de la Spitalul Județean Argeș care țipa la un pacient la Urgențe, un alt pacient reclama neregulile de la Urgențe. Joi seara, pe 22 februarie, Cosmin Maftei a acuzat dureri de cap mari și tensiune mare. A mers la Urgențe…

- Medicii ieseni sustin ca, in cursul diminetii, baiatul a inceput sa respire spontan, fiind vorba despre o imbunatatire a starii sale, insa pentru moment prognosticul este rezervat. De asemenea, pentru ca a existat o perioada in care creierul a ramas fara oxigen, cat copilul a stat cu capul in apa, exista…

- Simona Halep se afla in tara si munceste din greu in tentativa de a fi pregatita pentru a participa la Indian Wells (5-18 martie). Tocmai de aceea, constanteanca petrece, zilnic, mai multe ore, in compania celor mai buni specialisti.

- Ion Onescu a trecut prin chinuri cumplite la ultima proba la care a participat și a ieșit la iveala faptul ca acesta sufera de o boala.Deși nu este printre preferații colegilor de echipa, Ion Oncescu a devenit un favorit al publicului.Din pacate pentru fostul campion la skandenberg, acesta a trecut…

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- Un moment nostim a avut loc azi-dimineața, in cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzau. Totul a inceput in momentul in care, ajuns la proiectul referitor la SCM Gloria Buzau, consilierul municipal George Vlad a cerut dreptul la cuvant pentru a aduce in discuție o situație pe care o considera…

- Competiția la Asia Express este din ce in ce mai apriga. De data aceasta, concurenții trebuie sa manance oua de rața cu embrionul in ele. Se numește balut și este mai exact un ou care a stat la clocit doua sau trei saptamani.

- Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de 5000 de kilometri, s-a dovedit a fi un test al iscusinței și al norocului, pe care cele șapte echipe l-au trecut…

- Dupa ce au facut autostopul și au mancat pe jos, in casele localnicilor vietnamezi, concurenții au de infruntat situații și mai dificile. Una dintre acestea este traficul insuportabil din Vietnam. Se lasa chiar și cu accidentari pentru vedete.

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- Sperau sa participe la o recepție cu echipa de producție și cu ambasadorul Romaniei la Vietnam, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Concurenții „Asia Express” au urcat in mașinile unor straini. Totul pentru a ajunge primii la punctul de control.

- Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926) a fost un arhitect originar din Reus, Catalonia, considerat maestrul modernismului catalan. Majoritatea operelor sale se afla in Barcelona, inclusiv celebra Sagrada Familia, aflata si astazi in constructie. In mod ironic, desi arhitectul era foarte apreciat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. „Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o…

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antenei 1 vor fi martorii unui maraton pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- De asemenea, numele autorului, varsta, adresa, numarul de telefon si e-mailul se vor afla intr-un plic sigilat, pe care va fi scris acelasi motto si mentiunea „Povesti scrise de copii" sau „Povesti scrise de adulti". Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate. Concurentii trebuie…

- Va mai aduceți aminte apariția spectaculoasa a Ritei Ora de la Premiile EMA 2017, cand artista a pașit in halat de baie și cu un propop pe cap, accesorizata de bijuterii cu diamante, pe covorul roșu, șocand audiența? Ei bine, moda prosopului de baie face furori pe Internet și o mulțime de vedete internaționale,…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive. Nu de putine ori a dat cu farfuriile lor de pereti, insa recent a… Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive.…

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Alexandra Stan pare ca o duce bine in America, departe de tara. Recunoscuta, in primul rand, pentru melodiile sale care s-au bucurat de un real succes, artista a castigat inimilor fanilor si datorita formelor sale de invidiat.

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invita vrancenii cu varste de la 15 la 100+ ani sa participe la Concursul National pentru Tineri si Adulti, intitulat „ROMANIA la 100 + 100”, avand ca tema formarea identitatii Romaniei si identitatii natiunii romane pe parcursul urmatorilor…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- Concurentii care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viata usoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu spun ca dorul de copii este cel mai greu de suportat si abia asteapta sa se intoarca acasa. Cei doi se afla in competitie cu alte 6 cupluri de vedete pentru a caștiga marele premiu de 30 de mii de euro.

- Ninsoarea și frigul de afara n-au contat mai mult decat infrangerea CFR-ului de aseara, iar ultimul meci al FCSB-ului din 2017 s-a desfașurat intr-o atmosfera dezolanta. Doar 4000 de oameni au ignorat fulgii mari de nea și au venit pe Arena Naționala pentru a-i susține pe elevii lui Nicolae Dica. Puțin,…

- Concurenții ”X Factor” intra, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima gala din cel de-al șaptelea sezon, motiv pentru care antrenorii incearca sa iși incurajeze discipolii.

- La noi sunt 3 grade Celsius, la ei sunt 30. Noi ne-am scos gecile de iarna, ei costumul de baie. Totuși, echipa Asia Express respecta tradiția. Concurenții și realizatorii show-ului l-au așteptat cuminți pe Moș Nicolae. Ce credeți? A trecut și pe la ei?

- Pensiile se dau mai devreme in decembrie, conform unui anunț facut luni de Casa Naționala de Pensii. Astfel, plata pensiilor a fost devansata in luna decembrie, cei 68.576 de beneficiari din Salaj urmand sa incaseze pensiile mai devreme cu cateva zile. ”Avand in vedere apropiatele Sarbatori de iarna…

- Cursa de 5000 de kilometri prin Asia le da mari batai de cap vedetelor care participa la Asia Express, show difuzat in primavara anului 2018 la Antena 1. Temperaturi scazute, temperaturi foarte ridicate, umiditate mare, situații limita, alergatura și agitație maxima. Toate astea nu puteau sa nu duca…

- Parlamentarul a lasat frigul de pe malul Dambovitei pentru o vacanta cu mult soare. Inceputul de iarna il prinde pe Traian Igas departe de tara, tocmai in insorita Sri Lanka. Acolo, senatorul a vizitat o gradina zoologica, unde a putut calari elefanti. Entuziasmat, Igas a facut zeci de poze…