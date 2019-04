LORA a lansat albumul „Despre Demoni şi Iertare” Este o certitudine ca Lora este o artista talentata si cameleonica. De la single la album, LORA demonstreaza si prin noul material discografic – Despre demoni si iertare – ca poate depasi orice bariera si ca poate trece de la balade emotionante la adevarate imnuri pentru petreceri. „*Despre demoni si iertare*, introspectie si alinare, este despre tot ce nu am putut eu sa iert la mine, tot ce mi-am reprosat, toata presiunea pe care am pus-o pe mine din dorinta de a fi un om perfect, crezand ca acesta este unul dintre cele mai nobile scopuri in viata“, declara Lora. Inca de pe coperta albumului,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

