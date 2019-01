Longines a ajuns la 50 de milioane de ceasuri

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat vineri, prin Ordonanta de Urgenta, infiintarea unui Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare, a precizat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, relateaza Agerpres."Prima masura este infiintarea unui Fond pentru dezvoltarea a 31 de statiuni…

- O cifra uriasa, stabilita de ONG-ul australian Walk Free Foundation care a alcatuit indicele mondial al sclaviei moderne in acest an. Majoritatea acestui flagel are loc in Asia si in Africa dar in sinistrul palmares figureaza si Rusia. “Sclavia moderna este o situatie in care oamenii se afla sub imperiul…

- Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru imprumuturi finantate din fonduri publice. In prezent, Romania trebuie…

- Simona va incheia al doilea an la rand pe primul loc in clasamentul feminin, dar romanca este si jucatoarea care a castigat cei mai multi bani in 2018 in circuitul profesionist WTA, mai precis 7,4 milioane de dolari. Pe locul secund se afla daneza Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open,…

- Expo Market Doraly, unul dintre cei mai mari jucatori din piata de en-gros din Romania, infiintat acum 25 de ani, este vizitat de peste trei milioane de clienti in fiecare an. Doraly pregateste 12 milioane de euro pentru extinderea la nivel national cu...

- Timișul a reusit sa atraga investitii straine de doar 128.000 de euro, ceea ce plaseaza judetul pe locul 4 la nivel national. Totusi, economia din cel mai vestic judet al tarii este lider national la majorarea investitiilor straine, cu peste 273 de milioane de euro adusi ca si capital la firme deja…

- Capitala Marii Britanii aduce a „Londongrad”, extravagantele bogatasilor proveniti din fostul spatiu sovietic sunt concurate doar de fitele consoartelor lor. Nu face exceptie nici Zamira Hajiyeva, sotia unui fost bancher inchis pentru coruptie. Femeia, “abonata” la celebrul magazin de lux londonez,…

- In primele noua luni ale anului hackerii au reusit sa fure 927 de milioane de dolari de pe platformele pentru tranzactii cu monede virtuale, o crestere cu 250% peste nivelul din 2017, cand astfel de infractiuni au atins 266 milioane de dolari, avertizeaza, intr-un raport, compania de securitate cibernetica…