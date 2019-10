Lonely Palent: Top 10 orașe care trebuie vizitate în 2020 Site-ul de turism Lonely Palent, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate din lume, a publicat lista celor mai frumoase și atractive 10 orașe de vizitat in 2020. Ajuns la a cea de-a 15 ediție, topul conține la fel ca și in anii trecuți, locuri cunoscute și nestemate ascunse, fiind formata din orașe cunoscute care au deja milioane de vizitatori, dar și unele despre care nu se aude foarte mult. Pentru realizarea topului, editorii Lonely Planet au solicitat angajaților sai și altor cateva sute de contribuabili din intreaga lume sa faca nominalizari. Dintre acestea au ales 10 orașe, regiuni, țari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

