Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana (UE), a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza Reuters.

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana (UE), a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza Reuters preluata de news.ro.In cazul in care Londra paraseste UE fara acord la 29 martie,…

- Marea Britanie a încheiat luni cu Islanda și Norvegia un acord comercial prin care se va permite continuarea schimburilor comerciale în cazul în care se va ajunge la un Brexit fara acord, a anunțat secretarul de stat pentru Comerț Internațional, Liam Fox, citat de Reuters. "Am…

- Porumbul dulce din Thailanda si conservele cu mandarime din China se numara intre produsele pentru care Marea Britanie va elimina tarifele vamale la iesirea din Uniunea Europeana, a anuntat luni guvernul britanic, citat de Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Statele Unite 'monitorizeaza…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile a anunțat ca vanzarile de autoturisme noi in intreaga Europa, adica in statele Uniunii Europene plus tarile EFTA - Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia -, au inregistrat o scadere de 4,6% in luna ianuarie 2019,…

- Inmatricularile Dacia in Uniunea Europeana au ajuns la 43.784 de autoturisme noi, in luna ianuarie din 2019, peste Hyundai (43.276), KIA (37.517), Seat (35.971) sau Nissan (31.141). Cota de piata a crescut la 3,7%. Performantele constructorului roman au fost peste KIA, Nissan si Seat si daca tinem cont…

- Regatul Unit si Elvetia au semnat luni un acord cu privire la continuarea relatiilor lor comerciale, estimate la 32 de miliarde de lire sterline (36,5 miliarde de euro), dupa iesirea Londrei din UE, relateaza DPA.”Elvetia este unul dintre cei mai valorisi parteneri comerciali cu care cautam…

- Elvetia si Marea Britanie au semnat, luni, la Berna, un acord care permite continuarea relatiilor economice si comerciale intre cele doua tari dupa Brexit, informeaza AFP. În avanpremiera ieşirii Marii Britanii din UE, ele două ţări au semnat deja în ultimele luni o serie…