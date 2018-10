Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie isi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala, dezvaluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press, informeaza News.ro.Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, cand prezinta proiectul de buget, lansarea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat duminica seara ca este dispus sa accepte extinderea perioadei de tranziție post-Brexit cu cateva luni daca Uniunea Europeana renunța la condițiile privind granița cu Irlanda de Nord, relateaza BBC citat de Mediafax.

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Theresa May si-a reunit joi seara principalii ministri, pentru a le prezenta situatia progreselor negocierilor in curs intre Londra si Bruxelles in vederea organizarii divortului lor, prevazut la 29 martie 2019.The Daily Telegraph scrie ca ea le-a expus o propunere care prevede ramanerea…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters, scrie news.ro.Dow Jones precizeaza ca Londra si Bruxellesul si-au…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP, preluata de Agerpres. ''Indiferent de întreprinderea dumneavoastră, a investi în Regatul Unit…

- Directorul general al Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA), Alexandre de Juniac, si-a exprimat preocuparea in legatura cu viitorul legaturilor aeriene dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie in caz de esec al negocierilor privind Brexit-ul, relateaza miercuri AFP. ''Deşi sperăm…