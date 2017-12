Stiri pe aceeasi tema

- REVELION 2018 Bucuresti. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, câteva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Cei care iși doresc sa devina Moș Craciun au un loc unde pot sa invețe acest lucru. In capitala Marii Britanii, și-a deschis porțile, ca-n fiecare an, o școala unde cursanții sunt „antrenați” pentru a deveni Moș Craciun, dar și unde invața despre „magia Craciunului”, relateaza AFP. Meseria de Moș Craciun…

- USR transmite prin intermediul mass-media interpelarea adresata Municipalitații in legatura cu evenimentele festive organizate pentru angajații Primariei: Domnule Primar, Uniunea Salvați Romania – filiala Valcea va adreseaza invitația de a raspunde in mod public la o serie de intrebari legate de evenimentele…

- Anotimpul rece aduce si mult asteptatele sarbatori de iarna. In asteptarea lui Mos Craciun cu darurile sale mult visate, locuintele sunt impodobite cu brad, coronite, lumanari, ornamente diverse, beculete si lumini electrice. De asemenea, se apropie perioada petrecerilor de Revelion. Pentru a preveni…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Un barbat acuzat ca planuia sa o asasineze pe Theresa May, premierul Marii Britanii, urmeaza sa fie judecata in vara, relateaza The Associated Press. Naa’imur Zakariyah Rahman este suspectat ca planuia un atentat cu bomba si un atac cu cutitul impotriva premierului la resedinta sa pe Downing Street.Barbatul,…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Se aproprie sfarsitul anului si toate femeile doresc sa arate bine la petrecerile de Craciun sau Revelion. Loredana Bundis, cosmetician aradean, spune ca si machiajul trebuie sa fie conform tendintelor de moda de Revelion.

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Scotia si alte entitati componente ale Marii Britanii trebuie sa aiba permisiunea de a beneficia de orice reguli speciale aplicabile Irlandei de Nord dupa Brexit, a declarat vineri sefa Partidului National Scotian și premierul provinciei, Nicola Sturgeon, potrivit DPA, preluata de Agerpres. Sturgeon,…

- Sute de politsti au fost desfasurati astazi suplimentar la Ierusalim, ziua marii rugaciuni pe Esplanada Moscheilor, unde exista riscul escaladarii violentelor ca reactie la anuntul presedintelui american Donald Trump ca SUA recunosc acest oras drept capitala Israelului.

- Angajati ai serviciilor slovene de informatii au intrat în greva si revendica mariri de salarii si conditii mai bune de munca, relateaza The Associated Press. Ministrul sloven al Administratiei Publice, Boris Koprivnikar, a catalogat joi aceasta greva drept „surprinzatoare si…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit în…

- Cetatenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizati si ucisi, nu sa li se permita revenirea in tara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Pur si simplu, punctul meu de vedere…

- La resedinta Regelui Mihai din Elvetia e forfota. Se iau masuri de securitate speciale de catre politisti. Strada pe care se afla casa în care Regele a murit a fost închisa circulatiei.

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Două surse au confirmat pentru publicația britanică faptul că cele două…

- Bat clopote de nunta la Palatul Buckingham. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit, conform unui comunicat publicat de Casa Regala.Nunta va avea loc in primavara lui 2018.Prințul Harry, al cincilea pe linia succesiunii la tron Marii Britanii.

- ”Este posibil sa inregistram progrese suficiente (in cele trei dosare prioritare: drepturile cetatenilor, o solutie financiara si problema granitei irlandeze) in negocierile pentru Brexit pana la summitul din decembrie. Insa aceasta ramane o provocare uriasa. Trebuie sa vedem progrese din partea…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a multumit serviciilor de securitate pentru interventiile la alerta de securitate din centrul capitalei britanice, recomandandu-le cetatenilor sa ramana vigilenti, sa semnaleze orice activitate suspecta si sa nu intre in panica. "In numele tuturor londonezilor…

- Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora Romaniei) in statia de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata.Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate, iar membri ai unitatilor speciale au coborat in statia de metrou, potrivit Mediafax. "Agentii…

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale de presa.

- Ministrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda si un complicat vot in urma caruia va fi ales orasul ce va gazdui viitorul sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu iesirea Marii Britanii din UE, relateaza agentia…

- Bilantul definitiv al incendiului de la Grenfell Tower, in noaptea de 13 spre 14 iunie, la Londra, este de 71 de morti – inclusiv un copil nascut mort -, a anuntat joi politia britanica, dupa cinci luni de ancheta si cerectari, relateaza AFP si The Associated Press. Bilantul era estimat pana acum la…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- In aceasta dimineața, la ora 10:00, la Sala Polivalenta din Bistrița incepe Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, iar bistrițenii care vor sa asiste la acest eveniment sportiv trebuie sa știe ca au fost impuse masuri de securitate fara precedent in Bistrița. Spectatorii vor fi perchezitionați…

- Negociatorul-sef european pentru Brexit, Michel Barnier, i-a cerut vineri Marii Britanii sa dea in cel mult doua saptamani un raspuns privind plata asa-numitei facturi a iesirii acestei tari din UE, de aceasta conditie si de progrese tot in urmatoarele doua saptamani la celelalte doua capitole esentiale…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea conditiilor iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa, conform agerpres.ro. …

- Un taxi a lovit miercuri pietoni pe Southhampton Street, in Londra, Politia Metropolitana precizand ca este un accident grav, dar nu este vorba despre un atac terorist, relateaza News.ro. O persoana a fost grav ranita, iar alte doua au primit ingrijiri la locul accidentului, toate trei fiind transportate…

- Aproximativ 10.000 de posturi ar putea sa fie desfiintate in industria financiara britanica in prima zi a Brexitului, a anuntat miercuri Banca Angliei, relateaza The Associated Press. Viceguvernatorul bancii centrale insarcinat cu reglementarea prudentiala Sam Woods a declarat, intr-o audiere intr-o…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favorite la atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustine grupul de lobby Frankfurt Main…

- Real Madrid joaca pe terenul Gironei in runda a zecea din campionatul spaniol, la doar cateva zile dupa ce Catalunya și-a proclamat independența fața de guvernul de la Madrid. La meciul de la Girona este așteptat sa participe și fostul primar al orașului catalan și fostul presedinte catalan Carles…

- Negocierile Brexitului cu UE ar urma sa nu se incheie inainte de iesirea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, in martie 2019, a declarat miercuri ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza The Associated Press. UE are tendinta sa ia decizii ”intr-al 59-lea minut…

- Presedintele Uniunii Europene Donald Tusk a avertizat marti ca negocierile cu privire la plecarea Marii Britanii din UE reprezinta cel mai dur test al Uniunii si ca ”depinde de Londra cum se vor termina, cu un acord bun, fara un acord sau fara Brexit”, relateaza The Associated Press. Presedintele…

- Londra va introduce o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a anuntat primarul orasului, Sadiq Khan. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica tuturor vehiculelor cu motor pe…

- In urma unei intruniri la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre UE au dat unda verde pentru pregatirea discutiilor cu Londra in privinta relatiilor comerciale post-Brexit.In acelasi timp, Donald Tusk a subliniat ca trecerea in faza a doua a Brexit va fi efectuata abia dupa rezolvarea…

- In perioada 20 – 22 octombrie, jandarmii din Alba vor acționa zilnic pe raza județului, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publica, fiind intensificate misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Peste 80 de jandarmi vor fi prezenti la manifestarile cultural-artistice,…

- Aproximativ 150 de pasageri ai unei curse care trebuia sa plece aseara de pe aeroportul din Liverpool catre Craiova au ramas la sol, informeaza Digi 24.Oamenilor li s a spus ca avionul care trebuia sa ii preia nu a mai ajuns la ei din cauza furtunii Ophelia. Initial, au primit asigurari ca li se va…

- O tanara de 23 de ani, patinatoare si a pus capat zilelor la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce s a aruncat in gol de pe Catedrala Saint Paul din Londra. Familia Lidiei este in stare de soc si nu poate intelege ce a facut o pe fata sa recurga la un astfel de gest necugetat. , trece prin momente de…

- Unchiul lui Kate Middleton, Gary Goldsmith, a fost arestat pentru violenta, a confirmat politia londoneza pentru PEOPLE."Gary Goldsmith, de 52 de ani, a fost acuzat vineri de violenta excesiva", a declarat politia din Londra.

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), sambata, in toata tara, aproape 6.000 de politisti vor fi in misiune, pe strada si in zona lacaselor de cult, pentru ca cetatenii sa ajunga si sa petreaca sarbatoarea Sfintei cuvioase Parascheva in siguranta.Vor actiona 415 patrule…

- In perioada 13 octombrie — 15 octombrie, jandarmii albaiulieni vor acționa zilnic in zona de responsabilitate, in scopul creșterii gradului de siguranța a cetațenilor, asigurarii ordinii și siguranței publice. In aceasta perioada, peste 100 de efective din cadrul unitații vor desfașura misiuni specifice…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu îsi va îmbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "Auzim ca…

- Liderul catalan Carles Puigdemont se confrunta cu presiuni puternice inaintea discursului pe care urmeaza sa-l sustina marti seara in Parlamentul regional si in care este asteptat sa anunte in mod unilateral independenta Cataloniei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns luni dimineața la Palatul Parlamentului. Acesta a fost primit de liderii celor doua camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Si presedintele Iohannis il va primi astazi la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Rezultat excepțional al echipei de tir cu arcul compus a Armatei Romane, formata din militari cu dizabilitați, la Invictus Games 2017 din Toronto. Militarii romani Ionuț Butoi, Dorin Petruț și timișoreanul Augustin Nicușor Pegulescu i-au surclasat pe arcașii din Statele Unite și Marea Britanie…