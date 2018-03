Stiri pe aceeasi tema

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus în Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, în opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul britanic se intruneste miercuri intr-o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus dublu si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii cauta in continuare sa o identifice, relateaza AFP. Reuniunea Comitetul ”Cobra” – convocat in cazuri de urgenta nationala – este…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News. Serghei Skripal, in virsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Patru oameni neidentificati l-au rapit pe Yury Mayotov, creatorul criptomonedei PRIZM, si i-au furat 20.000 de dolari, 300 de bitcoini si trei iPhone-uri, potrivit cointelegraph.com. Potrivit coinmarketcap.com, PRIZM are o capitalizare totala de piata de 15 miliarde de dolari si se tranzactiona,…

- Premierul Mateusz Morawiecki a subliniat ca proiectul de lege adoptat joi de Cabinetul sau ia apararea victimelor celor mai bine de patru decenii de comunism din Polonia.Proiectul a fost in mod intentionat adoptat in ziua in care tara isi onoreaza luptatorii impotriva comunismului ucisi…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…

- CHIȘINAU, 4 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse, publicând…

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass.

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu se amestece in ceea ce Moscova numeste "afacerile interne" ale Iranului, a afirmat joi ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, potrivit agentiei ruse de presa TASS, citata de Reuters.

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Grigor Karasin, minstrul adjunct de Externe al Rusiei, a afirmat, miercuri, ca Moscova a observat o activitate crescuta a NATO in Caucazul de Sud, aspect ce nu poate fi privit cu calm de catre Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Au aparut informatii cu privire la un acord in valoare de 75 de milioane…