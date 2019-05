Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator, al premierului britanic Theresa May, ar urma sa piarda sute de locuri in alegerile locale de joi din Regatul Unit, sporind astfel presiunea asupra guvernului de la Londra, care trece printr-o criza politica legata de intentia tarii de a iesi din Uniunea Europeana, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Guvernele irlandez si britanic au anuntat vineri reluarea discutiilor pentru restabilirea guvernului nord-irlandez si a pune capat unui impas de doi ani de partajare a puterii in Irlanda de Nord, informeaza Reuters si DPA potrivit Agerpres. Provincia condusa de britanici a ramas fara un executiv…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Banca Angliei nu a comentat situatia creata. Luna trecuta, colete cu continut explozibil au fost trimise unor cladiri din Londra si Glasgow in Marea Britanie si din Limerick in Irlanda, despre care politia sustine ca erau legate. Politia a aruncat in aer un colet trimis la Universitatea din Glasgow…

- Premierul britanic Theresa May va discuta "în zilele urmatoare" cu toti liderii statelor membre UE si le-a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori pentru a face apel la ei sa dea dovada de unitate în ceea ce priveste Brexitul, relateaza AFP.În aceasta scrisoare,…

- Dublinul, Londra si Bruxellesul au obligatia de a gasi o modalitate de evitare a infrastructurii fizice la frontiera irlandeza, chiar daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a avertizat joi seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Eugen…