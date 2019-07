Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbata pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând ca acesta este "un dezastru" si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, în mai putin…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

- "Marii patrioti ai 'Rolling Thunder' se vor intoarce anul viitor la Washington DC si, speram, multi ani de acum inainte", a scris presedintele Donald Trump pe Twitter, chiar inainte de parada.Insa, potrivit organizatorilor, cea de-a 32-a parada a "Rolling Thunder" este, pana la noi ordine,…

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe presedintele american "un adevarat ratat" si un "gangster aspirant", relateaza sambata Press Association. Actorul de la Hollywood este implicat intr-o disputa pe termen lung cu actualul locatar de la Casa Alba. Anul trecut, Robert…