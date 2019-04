Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a denuntat miercuri discutiile americanilor cu talibanii privind incetarea razboiului din Afganistan, apreciind ca Washingtonul acorda prea mare greutate pozitiei lor, relateaza AFP. Exprimandu-se la New York, in marja unor reuniuni la ONU, ministrul a recunoscut…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat marti Regatul Unit sa nu amane dupa finalul lunii octombrie decizia de a parasi Uniunea Europeana, transmite DPA. ''Ei vor trebui sa decida pana in octombrie ce vor sa faca. Nu poti lungi Brexit-ul timp de un deceniu'', a declarat Heiko…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a afirmat marti ca Uniunea Europeana da semnale ''pozitive in mod justificat'' referitoare la schimbari ale acordului Brexit, ceea ce ar putea-o ajuta pe sefa executivului Theresa May sa obtina sprijinul parlamentului de la Londra, informeaza…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat vineri, la deschiderea oficiala a biroului London Stock Exchange Group de la Bucuresti, ca schimburile economice cu Europa sunt fundamentale pentru succesul economiei tarii sale si ca Marea Britanie este hotarata ca, dupa ce va parasi Uniunea…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, nu a exclus joi o amanare a Brexit-ului dupa data de 29 martie pentru a permite votarea legilor necesare pentru punerea sa in aplicare, daca acordul dintre Londra si UE este aprobat tarziu, relateaza AFP. "Este adevarat ca daca vom finaliza cu aprobarea unui…

- În anii de dupa criza financiara, orasele globale precum Londra, Hong Kong si New York pareau sa iasa din tiparele ciclului pietei imobiliare, datorita concentrarii ridicate de locuri de munca în industria financiara si a unei credinte raspândite în masa – conform careia…